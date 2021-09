Contraloría inició un sumario contra Junaeb debido a que la canasta de alimentos elaborada para los niños y niñas, en gran parte no alcanza para los 15 días determinados por la ley, sino que solo para tres días en algunos casos. Lo anterior debido a que la alimentación destinada ya no la reciben en los colegios producto de la pandemia, por lo mismo, es enviada en cajas a los colegios para ser distribuida a los hogares. “Antes venían como 12 huevos y ahora vienen 6, no creo que eso dure por 15 días”. “Deberían venir más lácteos”. “Dan una bolsita de mercadería y ya no es la misma de antes”, señalan algunos padres disconformes. En ese sentido, la entidad fiscalizadora le siguió la pista entre marzo y septiembre de 2020 a la mercadería. En un informe de 445 páginas, se detectó que la calidad nutricional de los alimentos era insuficiente respecto a lo establecido. A juicio de los expertos, lo anteriormente señalado “es muy grave”. “Un niño que no recibe su alimentación adecuada tendrá problemas de crecimiento, de talla y de desarrollo cognitivo”, explicó Catalina Basoalto, nutricionista pediátrica. Desde Junaeb señalan que el documento consideró las primeras semanas de la entrega de las cajas, cuando por la pandemia era difícil abastecerse de los productos.