La Corporación Miles realizó un estudio en donde acusaron una variación en los precios de anticonceptivos. A través de una encuesta a 725 consumidoras de anticonceptivos orales la corporación indicó que, si el gasto promedio en enero de 2020 era de $12.322, en mayo de 2021 subió a $14.649, lo que equivale a un aumento del 18,8%.

A un día del rechazo, por parte de la Comisión de Mujeres, para legislar sobre la despenalización del aborto en Chile, la noticia no dejó a nadie indiferente. La ciudadanía, representantes políticos y organizaciones feministas comenzaron a opinar al respecto a través de sus redes sociales: la palabra «anticonceptivo» fue una de las más buscadas (y tuiteadas) durante la jornada.

Lee también: Diputados UDI piden investigar posible colusión en precios de anticonceptivos

A raíz de esto, el laboratorio Silesia indicó: “nuestro compromiso con las usuarias es diario y permanente. Es por ello que actuamos con absoluta transparencia y desmentimos categóricamente que los productos Tinelle® y Anulette® CD hayan registrado alzas en sus precios en un 30%”.

“El precio de venta de nuestros productos no ha presentado diferencias significativas en el último año, más allá de las variaciones del IPC. Precisamos que estos son valores base, sin considerar los descuentos por volumen y acuerdos comerciales, asimismo, no representan el valor al cual el producto es comercializado a usuarias finales en las farmacias”, advirtieron.

Del mismo modo, realizaría un énfasis en que desde Silesia “no vendemos de forma directa a consumidores finales ni tenemos incidencia en el precio de venta a usuarias”.

Lee también: Mesa Acción por el Aborto propone interrupción segura del embarazo para víctimas de Anulette CD

En tanto, desde la Farmacia Cruz Verde sostienen que, según sus registros para el período del estudio (enero 2020 a mayo 2021), “en todas las presentaciones de las marcas que se refieren se observa una variación promedio de un 2,4% nominal del precio de venta a público, por debajo del IPC acumulado para el mismo período”.

En conversación con CHVNoticias.cl, desde la Corporación Miles explicaron que “hicimos una encuesta de percepción de las consumidoras respecto a los precios de los anticonceptivos que ellas usaban. Por un lado, en cuanto a percepción de la variación, las mujeres reconocieron un aumento en cuanto”.

“No hicimos una diferenciación por farmacia, sino un promedio. A partir de eso, hicimos una comparación, los valores que nos arrojaban las marcas. Todo eso, el promedio, dio el 18.8%. Nosotras no estamos diciendo que una pastilla en tal farmacia aumentó, sino un promedio en las tres grandes farmacias”, explicó Stephanie Otth, coordinadora investigación de la Corporación Miles.

Con el fin de complementar esta información, desde Miles afirmaron contactarse con las principales cadenas de farmacias para pedir el valor histórico de los precios de los anticonceptivo orales, pero obtuvieron respuesta negativa. A raíz de esto, solicitaron al Sernac una base de datos del valor histórico de los precios de las pastillas conceptivas en las principales farmacias del país.

Lee también: Todo lo que tienes que saber para entender el proyecto de despenalización del aborto en Chile

“Les escribimos pidiendo sus precios históricos. «No, esa información no puede ser dada», respondieron, aún cuando es parte de la ley de derechos del consumidor tener acceso a la información de los precios. No nos compartieron la base de datos, a veces no nos respondieron los correos y una farmacia nos dijo que no participaría del estudio. Frente a esto, averiguamos con el Sernac”, especificó Otth. Con el estudio del Sernac, realizado en 2018, Miles comparó esos precios con la aplicación Yapp.

En definitiva, aunque laboratorios y farmacias desmientan un aumento, y acusan antigüedad en la base de datos del Sernac, las más de 700 consumidoras de anticonceptivos que participaron del estudio de Miles manifestaron sentir un aumento a la hora de comprar sus pastillas habituales.

¿Por qué compararon los datos del Sernac? Desde Miles responden: “la metodología alternativa fue para contrarrestar o complementar la información que daban las consumidoras. Obviamente no es lo mismo lo que analizamos entre Sernac y Yapp que lo señalado por las usuarias, pero más allá de números exactos, siempre hubo un aumento”.