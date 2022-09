Corte de camino tras derrumbe en Linares: Más de 2 mil personas no podrían votar para el Plebiscito

Raúl Riveros estaba en su casa, cuando de repente escuchó el sonido de su teléfono. Era un mensaje de WhatsApp que le alertaba de un derrumbe de cinco cerros que ocurrió el pasado domingo en la precordillera de Linares, Región del Maule.

Con su esposa Adelina López vive en Los Hualles, sector afectado por el deslizamiento de tierra que bloqueó el principal camino hacia la ciudad de Linares, a la altura de sector de El Peñasco, lo que también aisló a varias localidades como Los Pejerrey y Montecillo.

“Necesitamos ir a Linares para abastecernos, porque casi no nos queda nada de víveres. Supuestamente hay una micro que llega hasta el sector del derrumbe y ahí hay que caminar para tomar otra al otro lado”, señaló a CHV Noticias Adelina López, pareja de Raúl.

Causas y consecuencias del rodado

El rodado se habría originado por la explosión de una dinamita que usa una constructora mientras realizaba trabajos de pavimentación. “El gran problema es que parece que la empresa que ejecuta las obras viales no tomó las precauciones correspondientes”, indicó Raúl Riveros.

Pero el problema no termina ahí. Debido al corte del paso, la posibilidad de ir a votar para el Plebiscito de salida también se vería empañada.

“Somos alrededor de 2.500 personas que estamos aisladas. El domingo no tenemos cómo ir a votar, no podemos bajar de ninguna manera, porque no tenemos cómo bajar. Las micros no están haciendo el recorrido, no lo pueden hacer, ya que está prohibido el paso”, aseguró Mónica Henríquez, presidenta de la Junta de Vecinos de Los Hualles.

Reuniones con autoridades

Durante la tarde del pasado viernes, los afectados se reunieron con la Municipalidad de Linares en busca de soluciones, mientras el corte seguirá indefinidamente hasta que se despeje el camino.

La dirigente sostuvo que “nos han dicho que repararán la ruta alternativa para hacer un bypass, que sería lo ideal. Requiere de estudios y varias cosas”. “Para ello, es muy indispensable que esté el inspector fiscal acá, porque él es quien dirige la obra. Nosotros entendemos poco de eso, pero creemos que él debería ser la persona que estuviera acá”, agregó.

Al respecto, el alcalde de Linares, Mario Meza, aseguró que “vamos a generar en primer lugar para el día domingo camionetas 4×4, que puedan trasladar a los vecinos por el sector del Alto del Rayo, en el sector de Vegas de Salas y traerlas a votar”.

Sin embargo, Henríquez manifestó que eso sería difícil, debido a la cantidad de personas que deben viajar. “En el día no se va a poder, porque no creo que tengan 100 camionetas disponibles. Es mucha la gente que tiene que venir a votar”, explicó.

Mira a continuación las declaraciones:

La respuesta del Gobierno

Durante la tarde este sábado, la Delegación Provincial de Linares emitió un comunicado en el que se refirieron a la emergencia ocurrida en el camino.

De acuerdo con el texto, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y el Municipio de Linares dispondrán de servicios gratuitos especiales para la movilización durante el Plebiscito de este domingo.

En tanto, quienes no puedan ejercer su deber cívico debido al incidente, tendrán una justificación con el respaldo de la Delegación Presidencial cuando sean citados a declarar por el Juzgado de Policía Local.