En un fallo sin precedentes, la Corte Suprema absolvió a un hombre que incumplió el toque de queda en Cochrane. Fue formalizado por poner en riesgo la salud pública, sin embargo, la defensa alegó que eso no ocurrió, debido a que la comuna no registraba casos activos de COVID-19. El hombre perdió el juicio, pero decidió apelar y esta semana la Corte Suprema falló, diciendo que “el estar, dos sujetos en calles desiertas, por muy prohibido que esté por la autoridad, no es idóneo para generar riesgo a la salud pública”. Es decir, el hecho de infringir por sí solo el toque de queda no implicaría un delito, ya que deberían producirse otros fenómenos, como dirigirse a una fiesta clandestina o a un lugar con más personas de las permitidas.