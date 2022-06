Declaran admisible recurso de nulidad por juicio de Nicolás López: Esto es lo que viene en el caso

La Corte Suprema ya se había pronunciado anteriormente en relación al caso de Nicolás López, ya que es importante recordar que a comienzos de junio el máximo tribunal decretó su libertad y el fin de la medida cautelar de prisión preventiva, la cual cumplía en el penal de Casablanca.

Pero en esta ocasión, la sala decidió además declarar admisible el recurso de nulidad del juicio y que fue presentado por la defensa del cineasta.

Tal como se señaló, esta medida busca dejar sin efecto la condena de 5 años y un día de cárcel efectiva contra López, que fue dictada por el Tribunal Oral de Viña del Mar el pasado 16 de mayo tras acreditarse dos delitos de abuso sexual.

De esa manera, la Corte Suprema realizó una revisión formal del recurso de nulidad interpuesto por la abogada Paula Vial y que consta de un documento de al menos 100 páginas, en el que la profesional argumenta eventuales infracciones constitucionales cometidas en el juicio en relación a la presunta inocencia de su defendido.

De cara a esto, el máximo tribunal indicó que son ellos quienes están habilitados para investigar la acusación anterior y no la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Así, de forma unánime, los ministros Haroldo Brito, Jorge Dahm, Manuel Valderrama, Leopoldo Llanos y el abogado integrante Ricardo Abuauad, acogieron el recurso, según consignó La Tercera.

Ahora falta que la sala penal ponga en tabla el caso y cite a los intervinientes para continuar el proceso de los alegatos. De tal manera que la defensa del director de Qué pena tu vida se juega sus últimas cartas para anular el juicio, aludiendo precisamente al testimonio de una de las víctimas, ya que según el documento elaborado por Vial, “no existió en juicio prueba alguna de corroboración del relato dado“.

“La presunción de inocencia prevalece sobre la perspectiva de género, teniendo que demostrarse no si la víctima miente, si no, si existen elementos que corroboren su relato y que permitan destruir la presunción de inocencia que pesa sobre mi representado, cosa que no ocurrió en el presente juicio”, agregó el texto admitido.

Finalmente, cabe mencionar que tras la liberación del cineasta surgieron antecedentes que apuntan al ministro Jorge Dahm, de la Corte Suprema, y su vínculo con la actriz Paz Bascuñán, amiga del acusado.

Sin embargo, la propia implicada descartó tener una relación cercana con su familiar. Por su parte, desde el Palacio de Tribunales indicaron que no existe una inhabilidad en relación a Dahm, por lo que además de participar en el amparo que dejó libre a López, también fue parte de la votación de admisibilidad del recurso de nulidad.