La Corte Suprema revocó la decisión de la Corte de Apelaciones de Iquique, que desestimó por improcedente la petición de desafuero contra el convencional constituyente y ex diputado del Partido Comunista (PC), Hugo Gutiérrez, y ordenó a la instancia emitir un pronunciamiento.

El pleno del máximo tribunal instó un alzamiento de fondo sobre la solicitud de pérdida de inmunidad parlamentaria planteada por el Ministerio Público.

El proceso judicial inició luego de que el entonces diputado Gutiérrez se negó a ser fiscalizado por oficiales de la Armada en Iquique.

En esa oportunidad, el ahora constituyente indicó: “Si usted me va a controlar a mí, yo lo controlo a usted, nos controlamos todos y sería un problema (…) a mí en la Cámara me pasa lo mismo, que cuando me controlan a mí yo tengo que denunciar a quien me controla”. Posteriormente, la Armada denunció la situación como una amenaza.

El reciente fallo de la Corte Suprema argumentó que “si bien a la fecha en que el Ministerio Público presentó requerimiento en procedimiento simplificado en contra del señor Hugo Gutiérrez Gálvez el 26 de marzo de 2021 no gozaba de fuero parlamentario por haber cesado en el cargo de diputado, el procedimiento simplificado sólo alcanzó a la etapa de citación para audiencia”.

Luego, el 18 de junio de 2021, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) lo proclamó como convencional “adquiriendo desde ese momento el fuero previsto para tal cargo (…) Por tal motivo, en la audiencia del día 2 de agosto del presente (…) el tribunal de garantía suspendió el procedimiento hasta que existiera el pronunciamiento del tribunal superior acerca de si se concede o no el alzamiento del mencionado privilegio procesal”, indicó la Suprema.

A continuación, el fallo expuso que “el procedimiento simplificado interpuesto por el Ministerio Público sólo alcanzó a la etapa de citación para audiencia, de manera que, para su prosecución -lectura al imputado y requerimiento verbal-, resulta necesario el antejuicio que prevé nuestro ordenamiento jurídico, por haber adquirido don Hugo Gutiérrez Gálvez el fuero previsto para los convencionales constituyentes”.

Finalmente, el máximo tribunal concluyó: “No obstante tratarse de una circunstancia sobreviniente, el hecho de gozar de fuero al momento en que será requerido verbalmente, provoca la necesidad de que exista un pronunciamiento de la Justicia acerca de si se concede o no el alzamiento del privilegio procesal que recae sobre el convencional constituyente, por lo que corresponde que el tribunal competente resuelva el fondo de la solicitud planteada por el ente persecutor”.

Mira el fallo completo aquí: