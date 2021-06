La Corte Suprema falló a favor de la joven Yeraldine Pavez, quien ingresó un recurso de protección en contra de 3 mujeres por haberla funado en redes sociales.

Esto ocurrió luego de que Yeraldine se viera envuelta en una riña en Pichilemu, donde fue formalizada por lesiones menos graves.

Fue tildada de delincuente, agresiva y criminal, entre otros epítetos, según su propio testimonio a la Corte de Apelaciones en Rancagua.

“Fue una situación horrible la verdad, en una disco. Tras esa situación, lamentablemente hubo personas que se encargaron de hacer una funa en contra mía y de mi hermana, una funa falsa. Hablaban de hechos que realmente no fueron así. Incluso si hubiese sido verdad, no es la forma de solucionar nada”, relató la afectada.

El hecho ocurrido en el verano del 2020 en Pichilemu desató una serie de comentarios negativos que afectaron a esta joven en su entorno personal y profesional, sin que siquiera el juicio por la riña haya conlcuido y determinado su culpabilidad.

Incluso, en uno de sus trabajos como salvavidas fue el propio alcalde el que recibió reclamos en contra de ella producto de dicha situación.

El edil Roberto Córdova contó que “recibí reclamos por parte de una vecina, quien preguntaba que por qué el municipio estaba contratando a una persona que supuestamente le había causado daños físicos en conjunto con su hermana a una tercera persona que ella estimaba mucho”.

“Mi respuesta fue que yo no tenía ningún inconveniente en contratarla, dado que no había ninguna sentencia ni investigación. La estaba acusando solamente a través de una funa en redes sociales, lo que me parecía súper injusto por lo demás”, agregó.