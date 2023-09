Corte Suprema obligó a bloquear sitios de apuestas online tras recurso de Polla Chilena

La Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por Polla Chilena de Beneficencia en contra del proveedor de internet Mundo Pacífico y ordenó bloquear varios sitios de apuestas deportivas accesibles en Chile vía internet. “Para nosotros la irrupción de las casas de apuestas en esta empresa pública a ha generado un daño patrimonial y un daño en los ingresos que le entregamos al fisco”, dijo Macarena Carvallo, presidenta del directorio de Polla Chilena. En cambio, el representante de plataformas de juego online, Carlos Baeza, manifestó: “No compartimos este último fallo y estimamos que esta controversia debe ser resuelta en el Congreso y no en los Tribunales de Justicia. Las plataformas de apuestas en línea no fuimos partes ni escuchados en este proceso y no tuvimos oportunidad de exponer nuestros argumentos”.