“No existen antecedentes”: Suprema descarta magnicidio del ex presidente Frei Montalva y absuelve a todos los acusados

Este viernes, la Corte Suprema dictó la sentencia definitiva en la investigación por la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva y absolvió a todos los acusados en primera instancia al “considerar que no existen antecedentes” que permitan probar su homicidio.

En la sentencia, la Segunda Sala del máximo tribunal acogió sólo parcialmente los recursos de casación en aquella parte en la que se pronunció sobre las absoluciones de Patricio Silva Garín, Helmar Rosenberg Gomez y Sergio González Bombardiere, quienes fallecieron durante la tramitación del proceso.

Además en el fallo se absolvió a Raúl Lillo Gutiérrez y Luis Becerra Arancibia, condenados en primera instancia como autores y Pedro Valdivia Soto, condenado en primera instancia como cómplice.

En lo restante la Corte Suprema rechazó los recursos de casación en contra de la sentencia que absolvió a los condenados de primera instancia al considerar que no existen antecedentes que permitan probar el homicidio del ex Jefe de Estado y eventuales maniobras para ocultar su envenamiento.

¿Cuáles fueron los argumentos de la Corte?

“Que, para descartar tales afirmaciones, los sentenciadores del grado tuvieron en consideración, en primer término, los estudios efectuados a las mismas muestras periciadas, efectuados por laboratorios de Estados Unidos y Canadá”

Estas, según la Suprema, no permitieron validar las conclusiones a que arribaron las pericias, pues el análisis de la doctora Börgel fue cuestionado tanto en metodología como en resultados, requiriendo por tanto de otro método de corroboración.

“En segundo término, consideraron (…) que “los estudios acerca del talio y la mostaza datan de los años 1930 y 1940, donde se describen los efectos de uno y otra individualmente considerados, pero las primeras publicaciones relativas a su interacción surgen recién en 1988”, de lo que se sigue que siendo los efectos de esta acción combinada.

En ese sentido, señalaron que “no es posible sostener con certeza que se haya suministrado tales sustancias, en conjunto y a bajas dosis, a sabiendas del grave efecto que causarían en la salud del paciente, pues a la época de los sucesos no había medios técnicos ni menos evidencia científica que comprobara el efecto potenciador de su acción conjunta”.

¿Cuál fue la sentencia final?

“Tales hechos no resultan subsumibles en la descripción típica del delito de homicidio por el que se formuló acusación a los encausados (…) no logró demostrar que el fallecimiento del ex presidente Eduardo Frei Montalva sea imputable a alguna acción dolosa o culposa de uno o más terceros”.

Tal argumento, explica el tribunal, llevó a los jueces del fondo a absolver a los acusados de los cargos formulados en su contra y además, a desestimar la tesis sostenida por los acusadores particulares en orden a atribuirles responsabilidad penal como autores del delito de homicidio calificado.

Corte Suprema dicta sentencia definitiva en investigación por muerte del ex Presidente de la República Eduardo Frei Montalva https://t.co/Di2KcyVO2R pic.twitter.com/GUBHKD7RL2 — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) August 18, 2023

