Los premios Emmy de noticias y documentales dieron a conocer sus nominados de su 42° versión, donde aparece el cortometraje “El precio de protestar en Chile”, que muestra a víctimas de traumas oculares durante el estallido social.

El material audiovisual realizado por Vice News narra principalmente la historia de Natalia Aravena, quien sufrió la pérdida de uno de sus ojos en medio de las protestas. La trabajo fue seleccionado en la categoría “Destacado reportaje en español”.

El reportaje también presenta la organización de agrupaciones como la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular y las diversas colectividades feministas que ocuparon un espacio protagónico en las manifestaciones surgidas tras el 18 de octubre de 2019.

Asimismo, contó con la producción en terreno de la periodista y académica del Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI) de la Universidad de Chile, Alejandra Carmona López, quien ya había participado en el reportaje “It’s Mutilation’: The Police in Chile Are Blinding Protesters”, nominado en la edición anterior de los premios Emmy.

Al respecto, Carmona López comentó al sitio web del establecimiento universitario que “a pesar de que siempre se trata de una victoria amarga, pues hablamos de personas atropelladas en sus derechos humanos, me produce satisfacción ver que nuestro trabajo pueda contarle al mundo lo que sucede en Chile y cómo el estallido cambió la vida de tantas personas”.

“Creo que así como los historiadores trabajan en constatar hechos históricos, las y los periodistas también lo hacemos a nuestro modo. Para un país no hay nada más importante que la memoria y ese registro debería estar siempre presente, ya sea en la prensa nacional o en la internacional”, agregó.

La ceremonia de los premios seleccionará a lo mejor en más de 60 categorías y se llevará a cabo los días 28 y 29 de septiembre.