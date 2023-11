Creador de Fiu arremete contra Santiago 2023: Nunca más me pescaron

Eduardo Cortés, diseñador gráfico que creó a Fiu, la mascota de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, arremetió contra la organización del evento y la empresa que realizó los corpóreos del ave.

Cortés señaló que el proceso que vivió desde la postulación del proyecto hasta el final de Santiago 2023 fue muy duro para él y atravesó varias etapas donde no se sintió valorado: “Cuando entregué el proyecto, nunca más me pescaron. No me regalaron ni una entrada. Esto va más allá de la plata. Se trata de tener deferencia con la persona que inventó esto”, señaló el diseñador a La Tercera.

En esa misma línea también arremetió contra la empresa que diseñó los corpóreos de la mascota oficial por su manera de proceder cuando eran consultados por los medios acerca de Fiu: “Ellos no fueron capaces de decir que ellos no lo inventaron”, criticó.

Cortés también explicó que durante el proceso de presentación de la mascota oficial fue con su familia y no lo dejaron entrar al acordonado. Al respecto, hizo unas llamadas para poder entrar y obtener un peluche, pero sólo se lo estaban dando a autoridades y deportistas: “Tuve que dar pena”, confesó y explicó que logró conseguir uno, pero no le creyeron que él lo había diseñado.

El diseñador gráfico comentó que fue un periodo bastante complejo para él, porque no sintió que Fiu fuese valorado en un comienzo y a pesar de que le atribuye dicho éxito al departamento de marketing de Santiago 2023, hubo momentos en los que se sintió inferior como profesional.

“No apareció nunca, ni lo mencionaron”, expresó Cortés, y en esa misma línea agregó: “Ahí yo dije, ‘a la Corporación no le importó mucho’. Por eso, me empecé a pasar rollos”.

“También empecé a pensar que la gente tampoco lo iba a pescar. ¿Por qué lo iban a hacer, si la Corporación tampoco lo pescaba?”, confesó, respecto de la ceremonia de inauguración de los juegos, donde él creyó que Fiu tendría un papel más protagónico.

Finalmente el diseñador comentó que el momento clave para él se dio cuando Fiu recibió una medalla de oro en el cierre de los Juegos Panamericanos y que cuando lo vio sintió que le estaban dando un reconocimiento a su trabajo, que antes no había obtenido.

