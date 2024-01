Crimen de Michelle Silva: Lo que se sabe del actuar del homicida confeso Claudio Figueroa

Luego de que Claudio Figueroa quedara en prisión preventiva por el crimen de Michelle Silva, nuevos detalles fueron revelados entorno a la forma en la que habrían ocurrido los hechos la madrugada del 6 de enero.

Información que se obtuvo luego de que el mismo autor confeso, su madre, hermano y conductor del Uber en que se trasladó Michelle entregaran sus testimonios ante las autoridades.

En esa misma línea, el Ministerio Público expuso sus antecedentes, los que develaron un porte ilegal arma blanca, violencia intrafamiliar, hurto simple, maltrato a Carabineros y abuso sexual.

Sin embargo, con los relatos mencionados anteriormente, preliminarmente se podría establecer cómo actuó Figueroa cuando atentó contra la vida de la joven. ¿En que orden habrían sucedido los hechos preliminarmente? Aquí el detalle.

Así habría sido el actuar de Claudio Figueroa en el crimen de Michelle Silva

Según el testimonio del autor confeso revelado por la fiscal Claudia Perivancich, todo habría comenzado el viernes 5 de enero cuando Figueroa utilizó la aplicación Grindr para comprar drogas.

“La noche del viernes 5 de enero, me metí a la aplicación para comprar drogas y encontré el perfil con una foto de una niña escort con bonita cara (…), quien me ofreció psicotrópicos y comencé a hablar con ella para comprarle drogas, dándole las indicaciones para que se pudiera juntar conmigo, diciéndole que debía llegar a calle Maipú”, detalló la fiscal.

Una vez hecho el acuerdo y según el relato consignado por Radio Biobío del Uber de Michelle, la joven se habría movilizado en el vehículo hasta la casa de Figueroa a las 3:28 de la madrugada sin concretar el encuentro y luego otro a las 4:40 de la madrugada, que la llevó nuevamente al lugar donde finalmente se reunieron.

Se concreta la reunión entre Figueroa y Michelle

“Me mantuve en el marco de la puerta hasta que la niña llegó a la altura de mi casa. En ese momento hablé con ella. Nos saludamos, hablamos de la droga, me pidió pasar a mi casa para no hacer la venta en la calle, así que en ese momento la entré a mi casa y nos fuimos a una de las piezas del patio que mi mamá tiene para arriendo”, explicó Figueroa según lo citado por el mismo medio.

El descontrol de Figueroa por presunto robo

Acto seguido, Figueroa se acercó a su hermano para pedirle preservativos y al llegar unos minutos después a la pieza, aseguró que “me di cuenta que (Michelle) tenía mi celular y mi plata en su cartera”.

“Le pedí que me las devolviera, pero no me hizo caso y fue ahí que me descontrolé y no sé en qué momento, miré el velador y vi que el cajón estaba medio abierto y había un cordón de zapatos, así que lo tomé y me acerqué a la niña por la espalda”, explicó en su confesión a la Fiscalía.

“Ella se encontraba sentada en la cama y por la espalda, la tomé por el cuello con el cordón y la empecé a asfixiar hasta que me di cuenta de que la había matado”, continuó Figueroa.

Figueroa se deshizo del cuerpo de Michelle

Tras lo sucedido, el agresor intentó meter el cuerpo en un saco, incluyendo su ropa interior. “Por una abertura que quedó entre medio de los dos sacos, le metí unas piedras adentro, eran unas tres piedras grandes, y de ahí tiré el cuerpo al río y vi cómo se hundió en el agua”, agregó a su relato.

En esa misma línea, la Fiscalía especificó inicialmente que el agresor habría dejado el cuerpo sin vida de Michelle en su pieza, situación que desató las sospechas de su familia debido al mal olor en el lugar y al visualizarlo cargando un bulto.

Familiares de Figueroa sospechan de lo sucedido

La madre y hermano del autor confeso revelaron que sus sospechas comenzaron al día siguiente, cuando vieron ventilador encendido en su pieza y sintieron un mal olor, según lo consignado por Radio Biobío.

El hermano comentó que durante el domingo 7 de enero, alrededor de las 6 de la mañana, se percató que Claudio llevaba un bulto envuelto en un saco. Agregando que tras ello, Figueroa vuelve sudado, con las zapatillas mojadas y las piernas llenas de rasguños.

Mientras que su madre detalló que el 16 de enero habría llegado la PDI hasta su casa, y una vez que se retiraron, llama a Claudio para preguntarle por su participación en los hechos, negándose rotundamente.

Posterior a ello, da cuenta que Figueroa estaba arreglando unos bolsos con ropa para desaparecer exclamando: “me voy porque me vas a ir a sapear a los ratis’”. Acto seguido, su madre no dudó dar a conocer la información ante la PDI. Y no fue hasta el 20 de enero que Claudio vuelve para entregarse, confesando el crimen.

Cabe destacar que, el cuerpo de Michelle Silva aún no aparece y pese a que se han encontrado algunas de sus pertenencias, la búsqueda aún no ha dado los resultados esperados.

Asimismo, Figueroa se mantiene en prisión preventiva por el delito de femicidio durante el desarrollo de la investigación.

Síguenos en