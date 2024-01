La escalofriante confesión de Claudio Figueroa tras el crimen de Michelle Silva: “Vi cómo se hundió en el agua”

En prisión preventiva quedó este miércoles Claudio Figueroa por el femicidio de Michelle Silva, quien se encontraba desaparecida desde el 6 de enero en San Felipe.

La medida cautelar fue decretada por el Juzgado de Garantía de San Felipe durante la audiencia de este miércoles, instancia en la que la fiscal Claudia Perivancich reveló detalles de la confesión del imputado.

De acuerdo a lo dado a conocer por la persecutora, la víctima se habría puesto de acuerdo con Figueroa a través de una aplicación para concretar una compra de drogas en su domicilio.

Michelle habría utilizado una app de transporte para movilizarse hasta el lugar, realizando 2 intentos de encuentro. Uno de ellos a las 2 de la mañana sin éxito y nuevamente a las 4 de la mañana concretando la reunión con el agresor.

El relato de Claudio Figueroa: “Tiré el cuerpo al río y vi cómo se hundió en el agua”

Además, también precisó que Perivancich especificó durante la audiencia los detalles de cuando Figueroa habría atentado contra la vida de la joven.

“La noche del viernes 5 de enero, me metí a la aplicación para comprar drogas y encontré el perfil con una foto de una niña escort con bonita de cara (…), quien me ofreció psicotrópicos y comencé a hablar con ella para comprarle drogas, dándole las indicaciones para que se pudiera juntar conmigo, diciéndole que debía llegar a calle Maipú”, detalló la fiscal.

Información que fue complementada por la persecutora de acuerdo al relato de Figueroa: “Estando en la pieza, me habló de las pastillas que ella tenía para la venta, me mostró ‘clona’, pero le dije que eso no quería y le dije que me esperara un rato que iba al baño”.

En ese momento, Figueroa se acercó a su hermano para pedirle preservativos y al llegar unos minutos después a la pieza, “me di cuenta que tenía mi celular y mi plata en su cartera“, detalló.

“Le pedí que me las devolviera, pero no me hizo caso y fue ahí que me descontrolé y no sé en qué momento, miré el velador y vi que el cajón estaba medio abierto y había un cordón de zapatos, así que lo tomé y me acerqué a la niña por la espalda. Ella se encontraba sentada en la cama y por la espalda, la tomé por el cuello con el cordón y la empecé a asfixiar hasta que me di cuenta de que la había matado”, continuó la confesión de Figueroa.

Acto seguido, Figueroa intentó meter el cuerpo en un saco, incluyendo su ropa interior. “Por una abertura que quedó entre medio de los dos sacos, le metí unas piedras adentro, eran unas tres piedras grandes, y de ahí tiré el cuerpo al río y vi cómo se hundió en el agua”, agregó.

En esa misma línea, la Fiscalía especificó inicialmente el agresor habría dejado el cuerpo sin vida de Michelle en su pieza, situación que desató las sospechas de su familia debido al mal olor en el lugar y al visualizarlo cargando un bulto.

Ante las declaraciones del imputado, la fiscal Perivancich aseguró que se trataría de una confesión parcial debido a que no se refirió al supuesto hecho sexual y junto con ello, aún no se establece el intento de robo por parte de la joven.

@FiscaliaRegionV esta solicitando la prisión preventiva del imputado. Para ello la Fiscal Regional #Valparaíso Claudia Perivancich, entrega antecedentes de los hechos y la participación del imputado en el femicidio de Michelle Silva. Investigación se trabajó con @PDI_Valparaiso pic.twitter.com/qGTmexVrvM — Fiscalía Regional de Valparaíso (@FiscaliaRegionV) January 24, 2024

