Las repercusiones luego de los hechos de violencia ocurridos este fin de semana en Iquique tras la masiva llegada los migrantes venezolanos al país continúa generando repudio a nivel nacional e internacional.

Así lo explicó el gobernador de la región de Tarapacá, José Miguel Carvajal, en una entrevista con CHV Noticias, donde señaló que, como autoridad, está trabajando con diferentes organizaciones no gubernamentales para ayudar a los venezolanos que han llegado a Chile.

En ese sentido, Carvajal dijo que “estamos todos los días monitoreando estas organizaciones y hoy día nuevamente nos reunimos con ellas y damos inicio a un proceso de una solicitud respecto a transporte que estaba necesitando alguna parte de la población migrante para trasladarse y reubicarse en alguna otra parte del país”.

Lee también: Coordinadora Nacional de Inmigrantes y crisis en el norte: “Responsabilizamos al Gobierno de Chile”

Con respecto a la quema de pertenencias que sufrieron los venezolanos, el gobernador manifestó que “estamos bastante consternados con los hechos a partir de esa marcha y, por su puesto, lo más importante para nosotros es resguardar la seguridad de los niños, niñas, mujeres, la población migrantes”.

“Son hechos lamentables, repudiables, que no podemos tolerar” continuó Carvajal y agregó que “la violencia no resuelve que este gobierno no tenga una política migratoria o intervenir en una situación que nosotros venimos denunciando hace mucho tiempo”.

En esa misma línea, la autoridad denunció que le han manifestado la preocupación y este problema a las autoridades, pero insistió en que no han tenido respuestas. “Le hemos dicho a todas las máximas autoridades de este país la gravedad de este incidente”.

Lee también: Desde el SJM hasta la Coordinadora 8M: Organizaciones exigen cambios en política migratoria tras incidentes en Iquique

Recurso de protección

Por otro lado, Carvajal señaló que “el día viernes de la semana pasada agregamos un recurso de protección en contra del presidente de la República y estas máximas autoridades porque ya nosotros anticipábamos la gravedad de lo que aquí iba a suceder”.

“Lo que planteamos son las responsabilidades que tiene este gobierno, porque voy a insistir en ello, la responsabilidad de política migratoria es del gobierno de Sebastián Piñera”, enfatizó.

Finalmente, sobre la posibilidad de instalar albergues o residencias, aclaró que “no podemos ni por atribuciones ni facultades. Lo conversé con el alcalde de Colchane e Iquique, y ellos me mencionaron que no es posible intervenir recursos públicos en este problema migratorio” debido a que el único que puede es el gobierno.