El gobierno aceptó la renuncia del delegado presidencial de la macrozona sur del país, Cristán Barra, tras la polémica que generaron sus dichos al afirmar que “falta voluntad de las Fuerzas Armadas” para actuar en la zona.

El ex jefe de Estadio Seguro dio una entrevista al diario El Mercurio, donde señaló además que las FF.AA. “siempre son reticentes. Me toca reunirme con ellos como jefe de la defensa en las distintas regiones y particularmente encuentro insólito que lleguen a las reuniones con abogados, para poder decir por qué no pueden hacer las cosas que uno quisiera”.

La información fue confirmada por el Ministerio del Interior a través de un comunicado, donde además agradecieron “la labor y el compromiso de Cristián Barra durante el tiempo que se desempeñó en su cargo”.

Por otro lado, en el mismo texto se informó que “se ha designado como Asesora Presidencial en la Macrozona Sur a la abogada Loreto Silva Rojas, cuya labor estará enfocada en materias relativas a la coordinación legal del trabajo del gobierno en la macrozona sur, para lo cual trabajará en conjunto a los Intendentes, Gobernadores y equipos jurídicos de la zona.

“Loreto Silva es una destacada abogada de la Universidad de Chile, que durante el primer gobierno del presidente Piñera se desempeñó como subsecretaria y ministra de Obras Públicas”, indicaron en la misiva.