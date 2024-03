Cristián Campos en la mira: ¿Prescribió la querella por presunto abuso sexual?

Tras el revuelo generado por la querella por abuso sexual en contra del actor nacional Cristián Campos, se genera la pregunta de si dicho delito es imprescriptible o no.

El pasado martes cuando la Fundación para la Confianza dio a conocer que presentaron una querella por abusos sexuales en contra del actor y director por los presuntos delitos a Raffaella di Girolamo, hija de la destacada actriz Claudia di Girolamo.

¿El caso de Cristián Campos quedará prescrito?

Según se informó, los hechos habrían ocurrido en los años ’90, durante la niñez y adolescencia de Raffaella, cuando ella tenía 13 años y se habrían extendido hasta los 16 o 17.

En ese entonces, Campos era padrastro de Raffaella. Sin embargo, en dicha época los plazos de prescripción eran diferentes a la norma que rige en la actualidad, es decir, los delitos prescribían a los cinco años de haber ocurrido.

En conversación con CHV Noticias, el abogado penalista Silvio Cuneo explicó que la ley se modificó en 2007 y que “los delitos sexuales cometidos en contra de menores de edad empezaron a prescribir cuando ellos cumplían 18 años”.

“¿Cuál es el fundamento de esto? Que muchas veces los niños, las niñas abusadas, no se atrevían a hacer la denuncia y lo hacían mucho después”, agregó.

En 2019, en tanto, hubo una nueva reforma que determinó que el abuso sexual infantil era imprescriptible con los delitos cometidos desde esa fecha en adelante, pero no era retroactiva.

De acuerdo a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, lo anterior quiere decir “que no tiene plazo en el cual no se pueda poner la denuncia, no vence en ese sentido. Pero esto desde 2019 en adelante, en el caso de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, por lo tanto esta ley no beneficiaría al caso hoy en la discusión pública”.

En tanto, el experto añadió que “a mí me da la impresión que la víctima sabe que esta querella criminal no va a tener efecto, que no va a haber sanción y que los tribunales van a declarar que está prescrito”.

“Sin embargo, puede que haya una motivación sanadora. Ella, a lo mejor, al hacer esta denuncia de alguna forma hace público el hecho”, detalló.

