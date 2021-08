La Lista del Pueblo proclamó esta semana sus precandidaturas presidenciales, tras semanas de dudas sobre cuál sería su carta para las elecciones de noviembre. Sin embargo, sorprendió que no estuviera en la lista oficial el nombre del ex líder sindical Cristián Cuevas, quien anteriormente había sido anunciado como el abanderado.

“El viernes pasado me reuní con ellos en un centro que tienen en Ñuñoa, donde conversamos y les hice ese planteamiento. Dije que podía hacer todos los monos que quisieran, pero antes construyamos para qué vamos a hacer esto (…) Tuvimos esa reunión, concordamos una agenda y quedamos de juntarnos para construir el relato y la salida pública”, explicó Cuevas en entrevista con La Tercera.

Ante esto, aseguró que cuando salió de la reunión “ellos comenzaron a tirar tuits que decían que no había candidato, que no había definición. Ahí convocan a una asamblea nuevamente, me llama Mauricio (Menéndez) y le manifesté que me parecía inaceptable, que yo estaba conversando con ellos, que no se daban cuenta de la trascendencia y la importancia de lo que estamos haciendo”.

“Lo que han hecho conmigo no es aceptable porque yo estaba en mi casa tranquilo y fueron ellos los que me invitaron. Entiendo lo que está pasando ahí. Es un espacio nuevo. Lo que no voy a aceptar nunca es la incoherencia política”, agregó el ex militante del Partido Comunista, Partido Socialista y de Convergencia Social.

Finalmente, le pidió a la colectividad independiente que aclare lo ocurrido: “Yo he cumplido. Ellos deberán dar cuenta sobre por qué cambiaron las reglas del juego”.

Cabe destacar que en una publicación de Instagram, la Lista del Pueblo manifestó que “se pone a disposición de las precandidaturas presidenciales presentadas, que cumplieron los criterios y que tuvieron la humildad y nobleza de poner las necesidades del pueblo por sobre sus intereses personales”.

De esta manera, quienes irán en carrera serán Ingrid Conejeros, ex vocera de la machi Linconao; Diego Ancalao, profesor y director de la Fundación Instituto para el Desarrollo y Liderazgo Indígena; y Soledad Mella, recicladora y dirigente social de Lo Hermida.

Por lo anterior, Cristián Cuevas mantiene en pie su aspiración a La Moneda y se encuentra reuniendo las firmas necesarias para oficializar su postulación.