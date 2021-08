Diversas reacciones ha generado el rechazo del Servicio Electoral (Servel) a la candidatura presidencial de Diego Ancalao, quien hasta este jueves era el abanderado de la Lista del Pueblo.

El organismo detalló que su rechazo fue por no cumplir los patrocinios válidos. Explicaron que dentro de las firmas presentadas, habían algunas ratificadas ante un notario que falleció en febrero de este año.

Estos hechos fueron denunciados al Ministerio Público por el director del Consejo directivo del Servel, Andrés Tagle.

Al respecto, Cristián Cuevas, ex dirigente social que en una primera instancia fue anunciado como el representante de la colectividad independiente y luego fue relegado de las precandidaturas presidenciales, aseguró no estar sorprendido con lo ocurrido con Ancalao.

“Primero porque había una conducta anterior de Ancalao en el Partido Izquierda Ciudadana y había otros líos judiciales por temas de vivienda. Y sobre todo porque ninguna organización propiamente en el Wallmapu ha expresado apoyo a esa candidatura“, planteó en entrevista con La Tercera.

Asimismo, habló sobre su fallida nominación a los comicios de noviembre, revelando discrepancias con líderes del movimiento que se hizo un espacio en la agenda pública tras las elecciones constituyentes.

“Yo no conocía a la Lista del Pueblo, salvo las referencias nacionales. Yo me emocioné (cuando lo invitaron). Después Mauricio (Menéndez), empieza a operar para hacer fracasar el proceso de la instalación de la candidatura“, sostuvo.

Cuevas apuntó a la dirigencia tras las recientes polémicas que ha protagonizado la agrupación: “No se qué pasa por sus mentes porque la política no es un reality, si ellos quieren tener un candidato amordazado, eso no es aceptable en ninguna parte. Ellos querían un mono, un fetiche. Por eso también el dolor de ellos de perder a la Fabiola (Campillai). Con ella tuve un encuentro privado, vía web, nos conocimos y respetamos. Eso se hace con convicción y con trabajo social y político. Y no se hace del dolor y de la violación a los derechos humanos un negocio o un reality. Y ellos están tras otros intereses que no me corresponde pronunciarme”.

“Lo que me llama la atención es que Menéndez inscriba la Lista del Pueblo como una patente comercial y como una marca propia. Cuando la cosa se descompone a ese nivel, cuando hay maltrato, misoginia, acciones homofóbicas por parte de cierta parte de ese equipo, con delirio y persecución es que hay un problema grave. Ellos querían una franja… se les acabó el negocio: no tienen franja, no tienen parlamentarios, ni candidato presidencial”, agregó.