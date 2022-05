Cristián Sánchez sufrió grave caída en bicicleta y se fracturó el esternón: “El casco salva vidas”

Una grave caída fue la que sufrió el conductor de televisión Cristián Sánchez, quien durante esta jornada compartió una foto del accidente que vivió mientras andaba en bicicleta.

A través de sus redes sociales, el esposo de Diana Bolocco contó que terminó en la clínica luego de caerse y quedar con diferentes heridas, entre ellas, una fractura en el esternón.

“Un día que comenzó duro y complicado, pero que terminó lleno de amor”, comenzó el comunicador en una publicación en su cuenta de Instagram.

“Hoy tuve una caída brava en bicicleta… después de todo el día en la clínica llegué a mi casa”, detalló sobre las consecuencias que sufrió.

Tras eso, contó que su hija, Gracia, lo vio y “se puso a llorar, casi me rompió el corazón. Le expliqué que estaba bien y ella tomó un lápiz y me escribió en los parches que tengo en la mano: ‘papá te quiero mucho’. Casi se me rompió el corazón de nuevo”.

Finalmente, indicó que “estoy bien, medio machucado, con algunas heridas y una fractura en el esternón, pero muy bien cuidado. El casco salva vidas”.

En las fotos que compartió se le puede ver en el suelo siendo ayudado por paramédicos, además también posteó imágenes de cómo quedó su casco.

Mira la publicación aquí: