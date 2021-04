El escritor, académico y columnista Cristián Warnken criticó a la centroizquierda por su rol en la política actual y acusó que tienen miedo a ser funados por sus opiniones.

Warnken promovió una carta de apoyo a la gestora cultural Javiera Parada, ex militante de Revolución Democrática (RD) que ahora forma parte del equipo del candidato presidencial de Evópoli, Ignacio Briones. La misiva fue firmada por más de 100 figuras de la centroizquierda, incluidos los ex cancilleres Juan Gabriel Valdés, Soledad Alvear e Ignacio Walker, y la senadora DC Carolina Goic.

Parada es hija de José Manuel Parada, víctima de la dictadura en el caso Degollados.

En entrevista con El Mercurio, el académico afirmó que “ella sufrió en carne propia los horrores de la dictadura, pero ha sido capaz de ir más allá y buscar iniciativas de diálogo. Es un liderazgo muy positivo y escaso en estos días”.

Según el columnista, “una parte de la izquierda pareciera tener nostalgia de la dictadura. Necesita inventar un enemigo (la ‘derecha’, la ‘dictadura’) para unirse, y resulta que no hay dictadura y no hay una derecha, sino varias derechas, y no una izquierda, sino varias”. Con esto, sostuvo que buscan encubrir una falta de “alternativa seria” al neoliberalismo. “Este vacío se esconde detrás de una unidad artificial en contra de un enemigo que no existe. Qué patético”, agregó.

Warnken se refirió también a las críticas que ha recibido por su entrevista al ex ministro Jaime Mañalich. Al respecto, sostuvo que ve “una cierta relación entre el fanatismo político y fanatismo religioso (…) Cuando uno compara los dichos de Twitter con los de algunos yihadistas, podrían ser bastante homologables”.

Consultado sobre el rol de la centroizquierda en el panorama actual, comentó que ve que “se tiene temor a opinar para no ser funada. Partidos democráticos, que han sido importantísimos en la historia de Chile como el Partido Socialista (PS), fundamental en la transición a la democracia, hoy está jugándosela por una acusación constitucional, en un momento de crisis como este, en medio de una pandemia… es inentendible”.

Por último, el escritor comentó los esfuerzos de sectores de la oposición por levantar esta acusación contra el presidente Sebastián Piñera. En su opinión, “el presidente tiene que cumplir su mandato constitucional. Cualquier otra ensoñación, tipo toma de la Bastilla o golpe blanco vía acusación constitucional, me parece de una irresponsabilidad política tal, que temo que se esté poniendo en riesgo la democracia que luchamos tan arduamente por reconquistar”.