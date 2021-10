Luego del reportaje de CHV Noticias y CNN Chile, que reveló que durante su campaña como diputado el actual candidato a La Moneda, Sebastián Sichel, fue financiado por diferentes pesqueras, su coordinador general de campaña, Cristóbal Acevedo Ferrer, anunció que solicitará su renuncia al cargo.

A través de un comunicado, quien fue la mano derecha del abanderado de Chile Podemos Más y alguien fundamental en su carrera política, expuso que la investigación realizada por el periodista Daniel Matamala, que reveló los antecedentes del financiamiento irregular, buscan “afectar la candidatura de Sebastián Sichel. Sin perjuicio de la bajeza que este ataque constituye, no me prestaré para ser utilizado con el objeto de afectar a nuestro candidato, por lo que he solicitado ser liberado de mis responsabilidades en la campaña”.

Además, sostuvo que “lamento que dicho medio de comunicación se haya prestado para esta injusta maniobra en medio de una campaña electoral, dañando en especial a quienes me rodean. Nunca ha existido investigación judicial alguna por los hechos en cuestión, ocurridos hace ya más de una década”.

Acevedo continuó e informó que “en mi calidad de abogado en los próximos días iniciaré acciones judiciales civiles y penales en contra de quienes resulten responsables” y agregó que “espero contribuir con ello -al menos de forma marginal- a que detengamos la grave degradación que está sufriendo la política nacional. Agradezco al equipo de campaña por estas dos semanas de intenso trabajo conjunto y al candidato por su confianza, a quien le deseo el mayor de los éxitos por el bien del país”.

Revelaciones

En el reportaje se revelaron nuevos antecedentes sobre la carrera en la política del aspirante a La Moneda, Sebastián Sichel, en 2009, cuando el entonces llamado Sebastián Iglesias se candidateaba como diputado por la Democracia Cristiana (DC) en la comuna de La Reina y Peñalolén.

En dicho periodo de campaña, el ahora abanderado independiente apoyado por Chile Podemos Más fue financiado irregularmente por diferentes empresas pesqueras -entre ellas, Pesquera San José S.A., El Golfo S.A., Asociación de Industriales Pesqueros y Alimentos Marinos S.A.- a través de boletas falsas, las que fueron presentadas por gente cercana al candidato, como Cristóbal Acevedo Ferrer.

Acevedo, a quien Sichel conoció mientras estudiaba derecho en la Universidad Católica, formó parte fundamental de su carrera en la política y durante años trabajaron juntos, además, su nombre destacó entre los documentos revelados en el reportaje al aparecer en la boleta número 12 emitida el 26 de octubre de 2009. La glosa es servicios profesionales por $3 millones a la empresa de Desarrollo Pesquero de Chile. Mismo monto y empresa de una de las donaciones de gestionadas por Carlos Vial que aparecen en la planilla de la campaña.

La respuesta de Sichel tras el reportaje

Luego de emitida la investigación periodística, el candidato a La Moneda, anunció a través de un comunicado que “nunca tuve conocimiento de ninguno de los hechos denunciados y jamás solicité ningún aporte. El financiamiento de mi campaña y la rendición de gastos electorales estuvo a cargo del Partido Demócrata Cristiano y los informes al Servicio Electoral fueron aceptados sin reparos”.

En esa misma línea agregó que “denuncio una operación política articulada. En el momento que gané la primaria me convertí en un blanco” y que “han usado todo tipo de estrategias para desacreditarme, llegando al extremo de utilizar mi vida personal, mi vida profesional y ahora mi vida política”.