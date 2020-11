Cristóbal Yessen publicó un comunicado en sus pausadas redes sociales para entregar su versión de lo planteado por Interferencia, medio que a través de dos artículos puso en cuestionamiento los ataques de los que habría sido víctima el activista, así como también parte de su historia pasada.

“Al indagar en mayor profundidad en la hoja de vida de este activista, hay varios hitos que no cuadran o que derechamente nunca existieron“, señalaba la primera publicación de Interferencia.

Tras esto, la cuenta de Twitter del hombre de 36 años compartió un comunicado en el que detalla todos los pasos judiciales que ha seguido para investigar lo ocurrido el 23 de octubre pasado, pasadas las 22:00 horas, cuando sufrió “un atropello y golpiza por parte de desconocidos en la comuna de Las Condes”, hechos que se encontrarían consignados en la carpeta investigativa.

Dejo el siguiente Comunicado, respecto a ciertas publicaciones. Agradezco a quienes me han apoyado y han entendido que estoy en recuperación de una situación que afecto mi seguridad personal y vida. Al final mis actos hablaran por mi y no ciertas palabras.

En la querella criminal, Cristóbal detalló que “en circunstancias que me encontraba cerca de mi domicilio en calle Marisol a la altura de Vital Apoquindo, al cruzar la calle fui atropellado por una camioneta de color blanco, por lo que quedé en el suelo. Acto seguido se bajaron tres sujetos de la camioneta quienes no tenían sus rostros descubiertos, sino que ocultaban sus identidades, los mismos me golpearon una y otra vez, has que perdí la conciencia”.

Luego de ese momento fue asistido por vecinos y guardias municipales, siendo llevado a un centro asistencial. En la querella incluso comenta una nota informativa de CHV Noticias, sobre la cual indicó: “En este reportaje, muy extrañamente aparecía el alcalde de Las Condes, don Joaquín Lavín Infante, declarando que él había tomado conocimiento de que yo no recordaba lo que me había ocurrido, extraño por decir lo menos, porque el señor Lavín hasta el día de hoy no se ha acercado a mi familia para saber mi estado y conocer los detalles de lo ocurrido”.

“Estamos tratando de averiguar de qué se trata, hay un video de las cámaras corporales de nuestros inspectores en que la persona afectada dice no recordar qué pasó realmente“, fue, sin embargo, lo señalado por el alcalde en la nota que mencionó Cristóbal. “Así que, si algún vecino sabe qué pasó, llame porque queremos investigar”.

Sobre el atropello que sufrió el activista, en su comunicado asegura que “las pruebas de los hechos informados por mi familia a la justicia” no están en redes sociales, sino “responsablemente ante los tribunales”.

Por su parte, el artículo de Interferencia indica que tras consultar con vecinos que asistieron a Cristóbal, no dieron con información sobre qué habría ocurrido ya que él sólo señalaba que no lo recordaba, ni tampoco habría detallado alguna golpiza. Entre sus lesiones más evidentes estaban la fractura expuesta.

Trayectoria como boxeador

Otro de los puntos que pone en cuestión la publicación de Interferencia es el pasado de boxeador de Cristóbal, quien hoy se presenta como ex deportista en esta materia y primer ganador de un torneo de la llamada Organización de Boxeo del Atlántico, cuyas siglas en inglés serían ABO.

De esta última no existe información en Internet, sí de algunas asociaciones cuyos nombres involucran boxeo y Atlántico, pero no tal y como se menciona. Sin embargo, sí existe una ABO, que es la American Boxing Organization (Organización de Boxeo de Estados Unidos), la cual descartó tener relación con la mencionada anteriormente y de hecho calificó de “perturbador” que ocuparan imágenes de sus torneos y sus boxeadores.

En dicha oportunidad, Cristóbal asegura haber vencido a Franco Roldán, de quien tampoco hay registro en Internet más que un perfil con nula actividad y sólo la mención a la supuesta ABO del Atlántico.

Sobre los cuestionamientos que realiza el medio digital, Cristóbal sólo se remitió a compartir una foto en el Club México, reconocido por entrenar púgiles de torneo, en la que asegura se quedó con el campeonato de novatos. “Otros registros los iré subiendo a mi sitio web cuando pueda retomar mi actividad. Para quienes no conocen el ejercicio del deporte en que ejercí, sepan que uno es libre de desarrollar esta actividad donde uno quiera“, afirmó Cristóbal.

Dudas sobre su biografía

Sin embargo, en su comunicado, Cristóbal no hizo referencia a lo planteado por Interferencia en relación a su familia tras ser adoptado por Claudio Rodríguez Yessen, de 44 años (8 más que Cristóbal).

“Al revisar en mayor profundidad su carrera de boxeo crece la sospecha de que se trata de una construcción imaginaria, pero cuidadosamente planificada. Y el cerebro y ejecutor de ello sería su padre adoptivo, Claudio Rodríguez Yessen, con Cristóbal simplemente desempeñando el rol asignado”, es parte de lo señalado por el medio.

Asimismo, el medio sostuvo que sería Claudio quien maneja las redes sociales de Cristóbal, quien se hizo conocido ampliamente en Twitter por ser crítico del Sename.

Sobre su trabajo como activista, haciendo charlas y compartiendo con niños y niñas del Sename no se han levantado dudas. En ese sentido, en su página web existen algunos registros respecto a estas instancias, no así de su época como boxeador.