“Es imperdonable”: La crítica de Karina Álvarez por niños de jardín protegiéndose de balacera en La Victoria

La periodista de CHV Noticias, Karina Álvarez, lamentó el hecho de que niños de un jardín infantil de la población La Victoria se debieran refugiar en el suelo durante la balacera ocurrida este jueves en un Cesfam. “Lo único que provoca es que a uno se le apriete el estómago. No tenemos ningún derecho a condicionar la forma en que están creciendo estos niños. Que tengan que estar acostados en el suelo del jardín para que no les llegue un disparo, es imperdonable y nos retrata como sociedad de lo mal que lo estamos haciendo todos”, señaló. A su vez, expresó que “si esta imagen no logra remecer a las autoridades, entonces es difícil pensar qué se necesita”. De acuerdo a sus palabras, a los pequeños “los violenta crecer así. Ellos merecen protección más que nadie. Esto atenta contra los derechos de los niños”.