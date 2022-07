Presidente del TDLC criticó a abogado por no usar corbata: “No está cumpliendo con las reglas mínimas”

En medio de una audiencia telemática, el presidente del Tribunal de la Libre Competencia (TDLC), Nicolás Rojas, criticó a uno de los abogados que intervenían por presentarse sin corbata. “¿Por qué no está cumpliendo con las reglas mínimas de formalidad que deben tenerse en una audiencia de un organismo jurisdiccional en cuanto a su presentación personal¿”, cuestionó Rojas, ante lo cual el licenciado respondió que “no es mi intención bajo ninguna circunstancia faltarle el respeto a este tribunal”. Las reprimendas por no usar este accesorio en espacios como tribunales o el Congreso no son nuevas, pero, ¿es obligación usarla para mantener la formalidad?