Critican a Ximena Rincón tras emplazar al pdte. Boric por antiguo tuit en que cita a Violeta Parra

La senadora de la Democracia Cristiana (DC), Ximena Rincón, generó una serie de reacciones en Twitter tras revivir una antigua publicación del presidente del República, Gabriel Boric.

“Maldigo la solitaria estrella de la bandera”, dijo el mandatario en un tuit publicado el 18 de septiembre de 2016, momento en que ejercía como diputado por la Región de Magallanes.

Después de seis años, la parlamentaria manifestó su molestia por el contenido de esta publicación. “Esto no es verdad. Pido a equipo (del) presidente revise esto, pues no creo que sea efectivo este tuit“, apuntó.

Sin embargo, si bien la cita no es exacta, el texto publicado por el jefe de Estado alude a la letra de la canción Maldigo el alto cielo, de la cantautora chilena Violeta Parra.

El tuit de Rincón convirtió a “Violeta Parra” como tendencia número 1 en Twitter, debido a la ola de comentarios y críticas que recibió por parte de usuarios y figuras del ámbito político y artístico del país.

No me digan que quieren cancelar a Violeta Parra porque no les gusta la letra de una canción.

— Gonzalo Winter #apruebo 🌳🇨🇱 (@gonzalowinter) August 29, 2022