Fuertes críticas a Giorgio Jackson tras robo en Desarrollo Social: Piden su salida de la cartera

Tras el polémico robo en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia ocurrido durante este jueves 20 de julio son diversas las críticas que han surgido directamente hacia Giorgio Jackson, responsable de dicha cartera.

Cabe destacar que fueron 23 los computadores sustraídos desde las oficinas del gobierno ubicadas en Renca, todo en medio de un curioso engaño que ha levantado sospechas en los diferentes sectores políticos.

Y aunque los equipos fueron encontrados horas más tarde, la molestia no cambió. De hecho, varias opiniones exigen que sea presentada la renuncia del secretario de Estado tras el hecho.

A través de la red social Twitter los descargos fueron evidentes y numerosos, esto sin contar la cobertura mediática.

Gonzalo de la Carrera / Independiente

Pamela Jiles /Partido Humanista de Chile

#FueraJackson

El ministro Jackson debe renunciar ahora. Dice q no tiene idea de convenios hechos x RD, ni de fundaciones hechas x militantes de RD, ni de cómo fue q robaron en su ministerio… No sabe, no vio, no escuchó, se acaba de enterar. Esa es razón suficiente para q salga… https://t.co/aVk8bAhXbc

— #PamelaJilesDiputada (@PamJiles) July 20, 2023