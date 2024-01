¿Qué le pasó a Michelle Silva? Cronología de las últimas horas con vida de la joven desaparecida en San Felipe

Michelle Silva de 20 años desapareció el pasado 6 de enero en extrañas circunstancias en San Felipe, Región de Valparaíso.

Claudio Figueroa, el autor confeso del asesinato de la joven que hoy conmociona al país, este miércoles fue sentenciado a prisión preventivapor el Juzgado de Garantía de San Felipe, tras la declaración en la que detalló lo sucedido.

Hallazgo de pertenencias, videos de su actuar y un escalofriante relato de confesión son algunos de los antecedentes de la investigación, que aún no se logra dar con el cuerpo de la joven. ¿Cómo fue la cronología de los hechos? A continuación el detalle.

Día de la desaparición de Michelle Silva

El 9 de enero pasado, la madre de Michelle, Polett Silva Gutiérrez, reportó la desaparición de su hija a través de redes sociales, cuyo rastro se perdió la madrugada del pasado 6 de enero en San Felipe.

La progenitora afirmaba que los hechos habrían ocurrido luego de que Michelle asistiera a una fiesta, donde luego se subió a un vehículo de aplicación en dirección al damero central de la ciudad.

La familia presentó la denuncia correspondiente por presunta desgracia ante Carabineros, dando como resultado que la Fiscalía pusiera el caso en manos de la PDI.

Hallazgo de sus pertenencias en un puente

El 19 de enero la Policía de Investigaciones (PDI) desplegó un operativo de búsqueda en el último lugar en el que habría estado Michelle, de acuerdo a la información que había entregado uno de los conductores de aplicación que la trasladó esa noche.

En el lugar las autoridades habrían encontrado un bolso debajo de un puente cercano al sector donde fue vista por última vez, de acuerdo a lo informado por el vocero de la familia de la joven de 20 años.

Hombre confesó su asesinato a la PDI y revela lugar del cuerpo

El sábado 20 de enero Claudio Figueroa confesó ser participe del asesinato de Michelle Silva, entregándose ante la Policía de Investigaciones (PDI).

Ante sus declaraciones, la Fiscalía encargó una orden de investigar a la Brigada de Homicidios de Los Andes, manejándose como una hipótesis posible el femicidio entorno al caso de Michelle Silva.

En dicha oportunidad el presunto autor confesó haber llevado el cuerpo de Michelle al río Aconcagua, por lo que las autoridades lo llevaron al sector y este señaló el punto exacto de dónde habría lanzado el cuerpo.

Videos clave de Michelle Silva antes de su desaparición

Durante la formalización en contra de Claudio Figueroa realizada el miércoles 24 de enero, fueron revelados una serie de videos de los últimos momentos con vida de Michelle Silva, develando su trayecto en la intersección acorde a su última ubicación.

Posteriormente, se pudo observar el actuar de Figueroa tres horas después de supuestamente reunirse con Michelle, donde el imputado aparece caminando junto a un carro de supermercado que en su interior tenía un bulto no identificado a las 6:04 de la mañana de aquel sábado 6 de enero.

Prisión preventiva para Figueroa tras escalofriante relato de los hechos

El Juzgado de Garantía de San Felipe determinó laprisión preventiva para Claudio Figueroa, imputado por el delito de femicidio no íntimo de Michelle Silva.

Durante la audiencia, se reveló de acuerdo a la confesión de Figueroa que la víctima se habría puesto de acuerdo para un encuentro con él a través de una aplicación para concretar una compra de drogas en su domicilio.

Detallándose que en el encuentro supuestamente la joven habría intentado robarle su celular, lo que provocó el descontrol del agresor, quien la habría asfixiado con un cordón de zapatos para luego lanzarla al río Aconcagua.

Los testimonios de familiares de Figueroa y Uber de Michelle Silva

El 25 de enero se dan a conocer los testimonios de los familiares de Claudio Figueroa, donde su mamá y hermano revelaron que sus sospechas comenzaron al día siguiente, cuando vieron ventilador encendido en su pieza y sintieron un mal olor.

El hermano comentó que durante el domingo 7 de enero, alrededor de las 6 de la mañana, se percató que Claudio llevaba un bulto envuelto en un saco. Agregando que tras ello, Figueroa vuelve sudado, con las zapatillas mojadas y las piernas llenas de rasguños.

Mientras que su madre detalló que el 16 de enero habrían llegado la PDI hasta su casa, quienes una vez que se retiraron, llama a Claudio para preguntarle por su participación en los hechos, negándose rotundamente.

Posterior a ello, da cuenta de que Figueroa estaba arreglando unos bolsos con ropa para desaparecer exclamando: “me voy porque me vas a ir a sapear a los ratis’”. Acto seguido, su madre no dudó concretar su confesión ante la PDI. Y no fue hasta el 20 de enero que Claudio vuelve para entregarse, confesando el crimen.

Por otro lado, el conductor de Uber de Michelle de aquella noche detalló que durante su viaje no pudo concretar el encuentro con Claudio, revelando los dichos de la joven: “Este conch… no apareció y me apagó el celular”

Ante lo sucedido, el conductor le ofrece a Michelle llevarla a su casa, pero se niega. Por lo que, procede a dejarla en calle Colorado, frente a una carnicería, lugar desde donde toma otro Uber a las 4:40 de la madrugada, que la llevó hasta el domicilio de Figueroa concretándose el encuentro.

