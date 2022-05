Cronología del 1 de mayo: La jornada que terminó con la periodista Francisca Sandoval baleada en Barrio Meiggs

Francisca Ignacia Sandoval Astudillo (29) fue una de las tres personas que resultaron heridas tras la marcha no autorizada convocada por la Central Clasista de Trabajadoras y Trabajadores que se llevó a cabo el domingo 1 de mayo por la conmemoración del Día del Trabajador y la Trabajadora.

Durante dicha jornada, un grupo de encapuchados llegó al sector de Barrio Meiggs, ubicado en la comuna de Santiago, donde se registraron disturbios que terminaron con “saqueos y vandalismo” a distintos locales del lugar que no estaban funcionando debido al feriado irrenunciable.

De acuerdo a uno de los comerciantes del lugar, al ver lo ocurrido, los trabajadores se organizaron para cuidar sus negocios. “Salimos todos los chiquillos a defendernos de los manifestantes”, expresó Eduardo Bustamante en conversación con Contigo en la Mañana, de Chilevisión.

En ese contexto, se produjeron una serie de enfrentamientos entre los encapuchados y los locatarios, quienes hicieron uso de armas de fuego. Todo esto mientras personal de Carabineros se encontraba en el lugar para intervenir.

Francisca Sandoval

En medio de la confrontación, tres personas resultaron heridas a bala, un hombre y dos mujeres. Entre ellas se encontraba Francisca Sandoval, una periodista de 29 años que desempeña labores para el medio independiente Señal 3 de La Victoria.

La profesional cubría la marcha junto a su equipo cuando fue impactada por una bala en el rostro. De acuerdo a la versión de sus compañeros, la joven madre estaba grabando con su celular al momento de recibir el disparo.

Debido a la gravedad de la herida, la comunicadora fue trasladada hasta la ex Posta Central, donde desde esa jornada se mantiene internada en estado de extrema gravedad.

Detención de 2 sospechosos

Tras recabar los antecedentes de lo sucedido, personal de Carabineros detuvo a dos hombres acusados de percutar los disparos registrados en el Barrio Meiggs.

De acuerdo a lo comunicado desde la institución, ambos fueron “filmados cuando realizaban disparos al grupo de manifestantes”.

Los imputados fueron identificados como Luis Flores y Yonaiker Fuenmayor, de nacionalidad colombiana y venezolana, respectivamente, quienes tras ser formalizados quedaron con la medida cautelar de arresto domiciliario durante los 90 días que se establecieron como plazo de investigación.

El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago decretó esta medida cautelar al ser solicitada por el Ministerio Público, y frente a las críticas por no haberlos dejado en prisión preventiva, la jueza Paulina Moya explicó que el tribunal no puede imponer una mayor si es que los intervinientes no la han solicitado.

Bajo ese precedente, el asesor jurídico de la familia de Sandoval aseguró que la familia de la víctima rechaza profundamente la determinación del Ministerio Público y apuntaron a que el personal de Carabineros que estuvo presente durante el hecho “brindó protección de manera permanente para que ellos (quienes dispararon) pudieran actuar en absoluta impunidad”.

Desde la defensoría de ambos individuos, en tanto, reiteran que ellos no habrían sido los responsables de lesionar a las víctimas mencionadas anteriormente.

Por su parte, desde el gobierno anunciaron que “vamos a presentar las distintas querellas a partir del Ministerio del Interior en coordinación con los municipios para seguir a los responsables y que estos hechos no queden impunes”.

Detención de Marcelo Naranjo

Continuando con las labores investigativas, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo durante la noche de este lunes 2 de mayo al presunto autor del disparo que impactó a la periodista de Señal 3 La Victoria.

El sujeto, identificado como Marcelo Naranjo, fue aprehendido en la población La Victoria, ubicada en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, mismo lugar de donde es el medio independiente.

Tras su detención, el matinal de Chilevisión, Contigo en la Mañana, dio a conocer un video clave del caso, en el que aparece Naranjo celebrando haberle dado el disparo a la reportera. “Le di”, expresa en el registro.

El sujeto fue formalizado este martes por el porte ilegal de arma de fuego, disparo injustificado en la vía pública y el homicidio frustrado de Francisca Sandoval, quedando con la medida cautelar de prisión preventiva durante los 90 días que dure la investigación.