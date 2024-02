Cronología del crimen de Ari Salgado en Maipú: El sexto caso de femicidio que conmociona al país

Ari Millaray Salgado se convirtió en una nueva víctima de un escabroso femicidio ocurrido en la comuna de Maipú, donde su pareja atentó contra su vida el pasado martes 20 de febrero.

El autor del crimen, Joaquín González Barra, un joven de 24 años, mantenía una relación intermitente con Ari, la cual se desarrolló con episodios de violencia, según los relatos de familiares y amigos cercanos.

Y aquella fatídica madrugada no fue la excepción de un nuevo violento episodio, lo que terminó en que González Barra apuñalara múltiples veces a la joven, causándole la muerte inmediata.

De esta manera, Ari Salgado se convierte en el sexto caso de femicidio en lo que va del año. Sin embargo, los hechos aún se mantienen en investigación y su pareja se encuentra detenida y con una inminente formalización. Pero, ¿cómo ocurrió el asesinato de Ari Salgado? ¿Qué es lo que se sabe del caso?

El día del asesinato de Ari Salgado

Fue el pasado martes 20 de febrero durante la madrugada que Joaquín González Barra y Ari Salgado comenzaron una discusión al interior de la casa de los padres del confeso femicida por motivos desconocidos.

El conflicto provocó que los jóvenes comenzaran agredirse a golpes mutuamente. Hasta que Joaquín saca un arma blanca y apuñaló múltiples veces a Ari en diferentes partes del cuerpo.

El frío y escabroso actuar provocó la muerte de la joven de 23 años en el dormitorio en el que protagonizaron la pelea. Tras ello, González Barra decide ocultar el cuerpo en un saco de papas para luego ponerlo al interior de una maleta.

A horas de concretar el crimen, decide confesárselo a su hermana, quien llamó a Carabineros para hacer la denuncia, lo que dio paso a la detención del joven.

El llamado de auxilio de Ari Salgado minutos previos a ser asesinada

De acuerdo al testimonio del amigo de Ari Salgado, la joven habría solicitado auxilio aquella madrugada del 20 de febrero, minutos previos a ser asesinada, enviando mensajes y haciendo llamadas a su amigo alrededor de las 4 de la madrugada.

Aquellos llamados no fueron atendidos por su amigo, ya que se encontraba durmiendo. “El día anterior me mandó ‘Aló, aló, por favor contéstame, ayúdame’. Me pidió ayuda ‘casi me muero’, me estaba escribiendo”, reveló.

Otro de los detalles expuestos por el joven, es que dichos mensajes habrían sido borrados posteriormente desde el teléfono de Ari, acción que se la atribuye a la pareja de la joven.

“El día que le pasó esto tenía una llamada perdida y unos mensajes que los borró, quizás los borró él, no sé quién habrá sido”, afirmó.

Antecedentes de una violenta relación

Joaquín González Barra y Ari Salgado, tenían una relación amorosa intermitente desde hace 2 años y habitaban la casa de los padres del femicida de vez en cuando, mismos que fueron testigos de la violenta dinámica que mantenía la pareja.

“Ellos sostenían discusiones y peleas hace bastante tiempo, donde se agredían mutuamente, que lamentablemente terminaron hoy con la muerte de la mujer”, expresaron.

En esa misma línea, una de las amigas de Ari, también confirmó dicha información detallando la relación toxica en la que estaba inmersa la joven.

“Yo la conocí a ella cuando ellos ya se habían separado, que fue hace como 2 o 3 años aproximadamente. Y ella siempre me dijo que él era muy tóxico, por eso no estaban juntos y después nos volvimos a juntar cuando ellos ya habían vuelto“, detalló.

“Siempre supe que él era muy obsesivo con ella, muy violento, que quería tenerla encerrada para él no más. Él era obsesivo, la buscaba mucho para estar con ella, y ella a veces había cosas que no nos contaba. Por ejemplo, yo creo que esta violencia viene hace rato, no nos decía todo por no dejarlo mal a él, quizás”, agregó.

Denuncia previa como re confirmación

De acuerdo a lo informado el miércoles 21 de febrero por el Fiscal del caso, Pedro Aravena, se registró una denuncia por parte de Ari en contra de Joaquín González Barra, debido a que el joven la habría amenazado a través de redes sociales.

Pero cuando se tomó contacto con la joven, ella se negó a continuar con el procedimiento judicial.

La detención e inminente formalización de Joaquín González Barra

El miércoles 21 de febrero se llevó acabo la primera audiencia en el Centro de Justicia de Santiago en torno al femicidio de Ari Salgado.

Durante la instancia se realizó el control de detención de Joaquín González Barra, en el que la Fiscalía solicitó la ampliación del control por no manejar todos los antecedentes.

Petición debido a que se espera la entrega del informe de autopsia del Servicio Médico Legal (SML) y la declaración por parte del imputado a la PDI, fijada para el jueves 22 de febrero. Mientras que la formalización de cargos se realizará este viernes a las 11:00 horas, siendo imputado por el delito de femicidio.

