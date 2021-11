En la jornada del reciente martes 2 de noviembre, el presidente Sebastián Piñera anunciaba que enviaría al Congreso la prórroga del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia para las provincias de Arauco, Biobío, Malleco y Cautín.

A eso de las 12:00 del mediodía del día miércoles 3 de noviembre, cerca de 200 comuneros mapuche junto a una docena de caballos de distintas comunidades en resistencia, marcharon en dirección al cruce Peleco en la comuna de Cañete.

La concentración tenía como objetivo manifestarse en contra del Estado de Excepción que rige en el Wallmapu desde el 12 de octubre, y que ha permitido el despliegue de más de 2 mil efectivos de las Fuerzas Armadas.

No obstante, alrededor de las 11:35 horas comenzaron a difundirse informaciones en redes sociales sobre algunos hechos de violencia. Según la Fiscalía del Biobío, uniformados detuvieron a José Llempi de 21 años, quien es el hermano menor del joven que murió horas más tarde.

Según las informaciones lo detuvieron en la ruta P-72 S por manejar una camioneta encargada por robo y por portar 26 cartuchos calibre 12.

Horas después medio locales comenzaron a reportar que un auto de civil había llegado hasta el Cesfam de Tirúa con Yordan LLempi de 23 años en calidad de herido, quien era el hermano de José.

En paralelo y en otro procedimiento, según la versión de los militares detuvieron a otros 2 jóvenes (15 y 21 años), uno de ellos menor de edad, debido a que supuestamente les estaban disparando desde un predio.

Según una de las personas heridas en Peleco, militares le habría disparado a su auto pese a que el afectado no estaba participando de la protesta.

No obstante, es relevante consignar la muerte de Yordan Llempi, que se cree habría sido en el territorio de Huentelolen, la detención de su hermano, de los otros jóvenes, y la manifestación en el cruce de Peleco, son parte de la investigación y no es posible afirmar que los hechos estuvieran relacionados.

Convención, Fiscalía y gobierno

En ese sentido, a eso de las 19:20 horas comenzaban las primera reacciones por parte de la institucionalidad. Los escaños reservados desde la Convención Constitucional confirmaban la muerte de dos comuneros mapuche y de la existencia de al menos cinco heridos en la zona.

De igual forma, el ministro del Interior Rodrigo Delgado, a eso de las 21:30 horas, comunicaba las mismas cifras manejadas por los constituyentes. Dos muertos, pero solamente tres heridos. Señalando además, que funcionarios policiales habían sido atacados con armas de fuego.

Según el detalle difundido por el gobierno, habrían ocurrido dos hechos claves: El primero a eso de las 14:00 horas debido a un bloqueo de ruta en el cual habrían existido enfrentamientos, y una segunda situación a las 18:00 horas en la cual se habrían tomado a dos personas detenidas.

En paralelo, el jefe de la Defensa Nacional para las provincias de Arauco y Biobío, el contralmirante Jorge Praga, relataba que “a las 18:15 horas, en el cruce Colo Colo de la misma ruta, personal de la Armada fue atacado con armas de fuego desde el interior de un predio, ante lo cual debieron hacer ingreso y procediendo a la detención de dos personas: Un adulto de 21 años y un menor de 15 años. En este operativo se incautó un fusil calibre 762, una escopeta de fabricación artesanal”, entre otros elementos, precisó Parga.

Ya a eso de las 22:00 horas, Fiscalía del Biobío confirmaba la información decretada por el gobierno y por los escaños reservados, instruyendo además a la Policía de Investigaciones para determinar la veracidad de los hechos y las responsabilidades.

“Los antecedentes preliminares dicen relación con que al Centro de Salud Familiar (CESFAM) de la citada comuna, ingresó fallecido un hombre por impacto balístico, lo que deberá ser corroborado por la autopsia de rigor. También, otro individuo, mientras era trasladado con herida de bala a un recinto de Salud a la Región de La Araucanía, murió en el trayecto“, indicaron en un comunicado.

INDH: “Solo hay una persona fallecida”

Sin embargo, en la jornada de este jueves 4 de noviembre la historia daría un giro. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, a través de su director Sergio Micco, corregía al gobierno y a la Fiscalía, asegurando que solo había una persona muerta, pero que ya es lo suficientemente grave.

Asimismo, la Fiscalía del Biobío rectificó su información y mediante otro comunicado de prensa confirmaba lo comunicado por el INDH, añadiendo que una de las personas heridas tras los hechos de violencia, no ha fallecido, sino que se encuentra internada en estado grave.

Otro de los hechos a destacar, es que diversos medios de comunicación, comenzaron a difundir una noticia sobre Weichan Aukamapu (WAM) y su exhibición de armamento de guerra tras la muerte del comunero. No obstante, el periodista Nicolás Sepúlveda, académico de la Universidad de Chile, reveló que el video le llegó a su correo la noche del martes 2 de noviembre y que no lo difundió porque no tenía cómo saber que fuera real.

Por otra parte, según la Defensoría de la Niñez, aún no hay antecedentes sobre una niña de nueve años herida a bala e ingresada al Cesfam de Tirúa, información que fue difundida también por los medios.

De acuerdo a la información recabada, en el CESFAM no ha sido ingresada ninguna niña de 9 años, sí hemos recabado información sobre un adolescente herido respecto de quien también estamos pidiendo información, es muy complejo obtenerla pero insistiremos! https://t.co/HVcQfsLN5m — Patty Muñoz García (@Pa__tty) November 4, 2021

Una información relevante a destacar es que mediante otro comunicado, una vez transcurridas las 24 horas, el Ministerio Público decidió no pasar a formalización a los jóvenes de 15 y 21 años detenidos en el procedimiento de las fuerzas de orden, ya que tras ser acusados por “atentados contra la autoridad e infracción de ley de armas”, no fue posible reunir las evidencias suficiente para formular los cargos.

Finalmente, el presidente de la República, Sebastián Piñera, confirmó mediante un punto de prensa que hubo un fallecido tras los hechos y calificó el suceso como un “ataque de un grupo terrorista“, relatando que dos patrullas de Carabineros apoyadas por el Ejército y la Armada fueron emboscadas y atacadas “por grupos violentistas que utilizaron armas de grueso calibre”.

En ese sentido, por la tarde de este jueves, representantes del pueblo mapuche se manifestaron en las afueras del Congreso para entregar una carta a los parlamentarios, rechazando la violencia y el decreto del Estado de Emergencia

La investigación de los hechos perpetrados continúa a manos de la PDI, institución que está a cargo de los peritajes y pesquisas para esclarecer lo ocurrido.