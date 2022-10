El cruce twittero entre la ministra de la Mujer y José Antonio Kast: “Violencia de género no partió en 2022”

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, respondió las críticas del ex candidato presidencial, José Antonio Kast, quien cuestionó el supuesto “silencio” de la secretaria de Estado ante un hecho de agresión sexual en la Región de Tarapacá.

La situación ocurrió la madrugada del sábado, cuando ocho sujetos con armas de fuego ingresaron a una parcela en la zona norte del país, amenazaron a los dueños de casa y agredieron sexualmente a la hija del matrimonio, quien tiene 21 años.

Ante este hecho, el fundador del Partido Republicano realizó una publicación aludiendo al terrible hecho en su cuenta de Twitter.

“Ninguna sola palabra de la ministra de la Mujer sobre la horrible violación de 21 años frente a sus padres en Tarapacá. Feminismo de ideología, no se hace cargo de los problemas que enfrentan las mujeres por la incompetencia de esta Gobierno“, dijo.

La respuesta de la ministra

Ante esta serie de acusaciones, la ministra Antonia Orellana utilizó su cuenta personal de Twitter para contestarle al ex candidato presidencial, donde señaló que la “violencia contra mujeres no partió en 2022 y no se erradica con cuñas caso a caso“.

Además, detalló que la línea de violencia extrema del SernamEG está involucrada en el caso y que “ofrece atención integral sin abrumar o exponer”. “En #Presupuesto2023 abordamos déficit heredado x gob anterior (sic)”, añadió.

Violencia contra mujeres no partió en 2022 y no se erradica con cuñas caso a caso. Línea de violencia extrema @SernamEGChile está en caso y ofrece atención integral sin abrumar o exponer. Y en #Presupuesto2023 abordamos déficit heredado x gob anterior a lo que ⤵️ quería eliminar pic.twitter.com/zXKo2Zv4JL — Antonia Orellana (ella/she) (@totiorellanag) October 9, 2022

El tuit fue eliminado por el candidato presidencial y, hace algunas horas, volvió a postear un segundo mensaje, asegurando que en este Gobierno “las violaciones de mujeres han aumentado radicalmente, pero para la Ministra de la Mujer no es prioridad”.

“Ya van más de 2.000 violaciones este año y no hay un plan concreto para aumentar seguridad”, añadió el ex parlamentario, aunque sin indicar la fuente de dicha cifra.