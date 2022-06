El cruce de Natalia Valdebenito y Francisco Orrego tras acusación de fake news: “Eres el loro mentiroso del Rechazo”

El martes 28 de junio se viralizó un registro grabado en Angol, donde aparece uno de los fundadores de la iniciativa Con Mi Plata No, Francisco Orrego, indicando que “los incentivos de esta Constitución es que el Estado se ponga a construir y redistribuir las viviendas que pueda habitar la gente pero no en que usted sea propietario”.

Lo anterior en el marco de la propuesta redactada por la Convención Constitucional que será sometida a votación en el plebiscito del 4 de septiembre. Posteriormente, Orrego añadió que el derecho la vivienda “no es vivienda propia y eso implica que a futuro pueda haber una restructuración de cómo el Estado entrega subsidio”.

“Este es el caso más vergonzoso que he visto de alguien que se presenta como conocedor del Derecho y que va a entregar ‘herramientas’ a quienes no saben, pero quieren informarse y que abusa del conocimiento que dice manejar para manipular a su audiencia”, respondió el convencional Fernando Atria.

Este es el caso mas vergozoso que he visto de alguien que se presenta como conocedor del derecho y que va a entregar "herramientas" a quienes no saben pero quieren informarse y que abusa del conocimiento que dice manejar para manipular a su audiencia. https://t.co/UueY8f8BkF — Fernando Atria. (@fernando_atria) June 29, 2022

“Eres el loro mentiroso del rechazo”

En ese contexto, la comediante nacional Natalia Valdebenito también se sumó a la ola de críticas contra el abogado. Para la humorista, Orrego actuó “conscientemente de mala fe“, asegurando que sus dichos son de “maldad pura“.

“Intentando entender la diferencia entre el derecho de propiedad y un derecho social de vivienda (consagrado como mandamiento de efectividad). Su ignorancia, amiga mía, es maldad pura. No repita como loro, o que alguien le explique primero”, respondió Orrego en Twitter.

“No soy tu amiga. Ni en tus sueños. Y te recomiendo que no subestimes mis capacidades ni las de nadie, porque saltan a la vista tus bajas intenciones. Es evidente. Supongo que no tienes otro recurso que el ninguneo y eso solo habla de ti”, dijo Valdebenito.

No soy tu amiga. Ni en tus sueños. Y te recomiendo que no subestimes mis capacidades ni las de nadie, porque saltan a la vista tus bajas intenciones. Es evidente. Supongo que no tienes otro recurso que el ninguneo y eso solo habla de ti. Saludos. — Natalia Valdebenito (@ValdebenitoNata) June 29, 2022

“Yo feliz, amiga, le explico cuando quiera la diferencia entre un derecho de propiedad genérico, debilitado sin dudas en el borrador, y un derecho social como aspiración del Estado (vivienda). Ahora, ¿recursos como cuando tú te burlabas de gente por su apariencia física?”, volvió a arremeter Orrego.

“¿Vas a seguir llamándome como te pedí que no lo hicieras? Te gusta el show. Por eso eres el loro mentiroso del rechazo. Para eso te tienen. ¿Y con lo ultimo te refieres al acosador que se escondía en su silla de ruedas o a los weones feas personas como tú? Olvídame”, respondió nuevamente Valdebenito.

“Tranquila amiga, relax, mire que usted llegó a mi Twitter, no yo al suyo. Paz y amor. Y si, soy feo, gordo y facho, pero que le vamos a hacer. A no deprimirse“, sentenció el abogado.

¿Vas a seguir llamándome como te pedí que no lo hicieras? Te gusta el show. Por eso eres el loro mentiroso del rechazo. Para eso te tienen. ¿Y con lo ultimo te refieres al acosador que se escondía en su silla de ruedas o a los weones feas personas como tú? Olvídame. 😘 — Natalia Valdebenito (@ValdebenitoNata) June 29, 2022

¿Qué dice la propuesta de nueva Constitución?

De acuerdo a lo aprobado en el pleno de la Convención Constitucional, se plantea que “toda persona tendrá derecho a una vivienda digna y adecuada que permita el libre desarrollo de su vida personal, familiar y comunitaria”.

“El Estado podrá participar en el diseño, construcción, rehabilitación, conservación e innovación de la vivienda, considerando particularmente a personas con bajos ingresos y grupos de especial protección”, añade.