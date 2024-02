“Casi muero quemado”: El crudo relato de pasajero que quedó atrapado en el fuego de Viña del Mar

Un joven de Viña del Mar relató, en su cuenta de X, el momento crítico mientras se trasladaba en una micro y debieron pasar por las cercanías de uno de los incendios forestales que afectan a la V Región.

A través de un hilo en la red social, Alexander definió este momento como “el peor día de mi vida”, ya que no se explica cómo logró salir con vida de ese escenario.

Así fue la experiencia de Alexander

“Son las 02:23 horas. Acabo llegar a mi casa, casi me muero quemado en una micro, ¿cómo me salve? No tengo idea. En 5 segundos todo se fue a la mie… Todo gracias a Dios, pero fue el peor día de mi vida”, partió contando.

Con videos desde el interior del transporte público, el joven viñamarino explicó que al bajarse de este, tuvo las llamas muy cerca de ahí y había cenizas prendidas en el ambiente.

“No sé cómo, pero baje y le tome la mano a una chica (Carolina). Nos fuimos corriendo hacia adelante (como no se lograba divisar nada, corríamos más hacia el fuego)”, escribió en sus redes.

Sin embargo, estos tuvieron la fortuna de encontrar a una mujer en vehículo, quien los llevó a un lugar seguro. “En 5 segundos todo se fue a la mie… y en la micro había personas adultas mayores, un joven con su hija de meses, adolescentes y más, no sé qué pasó con esas personas”, relató.

“Los 3 llegamos a este sector más alto en la cual nos mantuvimos hasta las 1:30 de la mañana. Gracias a Dios salimos vivos y espero que las personas que estaban en la micro hayan corrido la misma suerte”, cerró Alexander.

Revisa el hilo de su historia aquí:

SON LAS 02:23 HRS acabo llegar a mi casa

CASI MUERO QUEMADO EN UNA MICRO Como me salve? No tengo idea.

En 5 segundos todo se fue a la mierda….

todo gracias a dios 🙏🏼 pero fue el PEOR DÍA DE MI VIDA. pic.twitter.com/r4lxehvOZa — A L E X A N D E R (@godkiddmadcity) February 3, 2024

