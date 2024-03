Habla joven que acusó que ex pololo mordió su nariz: “Mutilar a alguien es súper fuerte”

Tiare Gavilán (25 años) denunció la brutal agresión que recibió por parte de su ex pareja, quien la mordió y arrancó parte de su nariz.

El hecho ocurrió en octubre de 2023, luego de que la joven perdiera el rastro de su celular durante un cumpleaños.

En conversación con el matinal Contigo en la Mañana, relató el grave hecho que, hasta el día de hoy, la mantiene bajo tratamientos y medicamentos, además de estar a la espera de una tercera operación.

“No entiendo la magnitud de violencia”, comentó Gavilán: “El nivel de arrancar y mutilar a alguien lo encuentro súper fuerte”.

El testimonio de Tiare Gavilán

En su relato, Tiare confesó que “para mí fue sorprendente, yo no tenía idea que podía llegar a este nivel de violencia”. Sin embargo, recordó que sí había visto actitudes extrañas en su ex.

“Ahora que lo hice público me han llegado mensajes y un montón de historias que he quedado impactada y me cuesta asimilar que estuve con alguien que desconozco totalmente hoy en día”, indicó sobre el hombre que el que mantuvo una relación de dos años y medio.

“Nos costó cortar el contacto porque el término no era por desamor, sino por un actuar de él“, confesó la joven sobre la relación con su ex tras la agresión. “Mantuvimos algún tipo de contacto sólo por teléfono, nunca nos volvimos a ver”, detalló.

