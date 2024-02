“Se hacía el desentendido”: Madre de María Jesús Troncoso relató cómo actuó el asesino de su hija

“Mi vida terminó. Ya no siento que hay vida. María Jesús era mi todo“.

Con estas palabras, Camila Troncoso, la madre de María Jesús Troncoso, definió su presente tras la muerte de su hija a manos de un ex funcionario de Carabineros de nombre Jorge Rebolledo Martínez.

“Mi hija era muy alegre, muy cariñosa. Ella vivía muy intensamente todo“, comenzó relatando la madre de la joven de 16 años asesinada a apuñaladas con un cuchillo carnicero de aproximadamente 30 centímetros.

“El martes y miércoles estaba enferma de la guata. Ese día en la noche (miércoles) ella me dijo ‘mamá, sabes que yo no quiero ir al colegio mañana porque me da miedo que me duela la guatita‘”, agregó Camila Troncoso. “Ya le dije yo. Te quedas. Y yo me fui a trabajar. Salí a las 07:30 de la casa”.

Mientras ella se encontraba trabajando, su hija le hizo una particular petición a través de un audio de WhatsApp:

“En ese mensaje, ella me pedía dinero, $200.000 pesos, que eran para pagar los polerones de cuarto medio”.

Camila Troncoso decidió no entregarle ese dinero, debido a que algo le generó intriga:

“Entonces yo le dije que no. Le mandé un WhatsApp diciéndole que no le iba a depositar la plata. Y después no me quedé tranquila y le hice una videollamada.

“En la videollamada no le vi su cara, sino que le vi de aquí para arriba (hace un gesto con su mano apuntando desde la frente para arriba), la cámara se movía. Igual me pareció raro“, agregó.

La madre siguió relatando: “Su voz era como de sueño, cansada”.

Según su relato, su intuición la hizo trasladarse de inmediato hasta su casa, donde estaba su hija: “Salí del colegio. Yo trabajo cerca de mi casa. Pedí permiso, salí, y me demoré 10 minutos en llegar”.

“Cuando llegué a la casa, subí al segundo piso, y ahí encontré a mi hija envuelta en el cobertor, entre la cama y el velador”, manifestó Camila Troncoso.

“Lo primero que hice fue sacarla, y de ahí me doy cuenta que estaba amarrada atrás de manos y pies“, relató.

En ese momento, María Jesús Troncoso habría abrazado a su madre, contándole que el “El Guatón”, el e xfuncionario de Carabineros y vecino, fue quien la amarró y luego le propinó estocadas con el cuchillo. Luego, falleció.

El agresor había escapado de la casa con $20 mil pesos, el celular y el anillo de lo joven. En su haber, había sido expulsado de la institución en 2014 por robar en otras casas con el uniforme puesto.

En un relato otorgado por quien lo detuvo, cuando inspeccionaron la pieza que tenía en la tenencia ubicada en Los Ángeles, encontraron ropa interior de mujeres.

Lo que más sorprendió a la madre de María Jesús fue la actitud de este hombre, cuando ella salió a buscar ayuda por el vecindario:

“Llegó preguntando que qué era lo que pasaba, que le contaran qué había pasado. Se hacía el desentendido de todo. En ese momento, yo la verdad estaba en shock, no fui capaz de enfrentarlo a pesar de que mi hija ya me había dicho su nombre antes de morir”.

Hoy, este hombre de 34 años se encuentra en prisión preventiva acusado por el delito de robo con homicidio.

Síguenos en