¿Cuándo formalizan a Daniel Jadue? Alcalde de Recoleta es acusado de cohecho, fraude al fisco y estafa

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), será formalizado por el Caso Farmacias Populares, donde se le acusa por varios delitos: Cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa.

Respecto de este paso en el proceso legal, el edil destacó que “por fin ejerceré mi derecho a defensa”, reiterando su inocencia en todos los delitos que se le acusan.

“Desde el primer día he colaborado con la investigación y he abierto todas mis cuentas bancarias, de correo y todo lo necesario. En la carpeta investigativa que hemos conocido con mi defensa, queda establecido con absoluta claridad que no hay ningún peso que provenga de acciones ilícitas”, manifestó.

¿Cuándo formalizan a Daniel Jadue?

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, será formalizado el próximo miércoles 29 de mayo, a las 09:00 horas, en la sala 10 del edificio D del Tercer Juzgado de Garantía del Centro de Justicia.

La investigación de Fiscalía está vinculada a hechos ocurridos en la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp) y la compra-venta de insumos para combatir la pandemia de Covid-19.

Las pruebas que presentó el Ministerio Público permitió imputar cargos contra el actual alcalde y también otras siete personas.

