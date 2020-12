Una de las indicaciones que contempla el proyecto del retiro del 10% impulsado del gobierno, y que fue aprobado en la Sala del Senado, es el cobro de impuestos a la renta para quienes decidan cobrar su dinero.

Sin embargo, hay quienes aún no saben si deben o no pagar impuestos. Por ello, en primer lugar es necesario aclarar que quienes tengan rentas mensuales iguales o superiores a los $690.000, sí deben pagar impuestos. Quienes tengan un sueldo menor, no.

“Hablemos en general de personas con rentas de sobre $690 mil mensuales aproximadamente, son personas que ya quedan en la escala de global complementario afectas a impuesto“, agregó Claudio bustos, abogado tributario de Bustos Tax & Legal.

Y a partir de esa base, se plantean tramos dependiendo del sueldo y de cuánto será el retiro que realizarán.

De esa manera, quienes tengan un sueldo de $700.000 y retiren el monto mínimo, pagarían $40 mil de impuestos. Si desean cobrar $2.000.000, entonces pagarían $80 mil. Y si quieren retirar el máximo, 150 UF, sus impuestos ascienden a $120 mil.

Por otra parte, quienes tengan ingresos de $1.000.000 y retiren $2.000.000, deberán pagar $80 mil en impuestos.

En caso de rentas más altas, superiores a los $2.000.000 y cobren el monto máximo ($4.300.000), deberían tributar por $344.000. Y quienes tengan un sueldo superior a los $3.000.000 y retiren las 150 UF, podrían pagar 1.300.000 de impuestos.

Finalmente, quienes tengan que pagar impuestos y realicen el retiro de sus fondos antes del término de este año, deberían declarar sus impuestos a la renta en abril de 2021. Pero si hay quienes deciden esperar para cobrar el dinero hasta el próximo año, la declaración sería en abril de 2022.