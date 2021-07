Al parecer, la posibilidad de concretar un cuarto retiro del 10% se podría hacer realidad. Y es que el pasado lunes, el diputado Marcos Ilabaca dijo que este “será debatido prontamente” en los pasillos del Congreso.

A través de un video publicado en su cuenta de Twitter, el parlamentario socialista manifestó que “muchos me han escrito sobre mi postura respecto a un cuarto retiro. He sido insistente respecto a que es indudable que la discusión sobre un probable cuarto retiro será inevitable si los recursos prometidos por este Gobierno a través del IFE no llegan a todos los hogares”.

Sin embargo, Ilabaca también defendió los fondos de pensiones de los chilenos al decir que “no es posible que sean los trabajadores quienes financien, desde sus propios bolsillos, la crisis económica y social producto de la inoperancia del gobierno”.

Asimismo, adelantó que este tema lo ha “conversado con algunos parlamentarios” porque “estoy seguro de que es el Congreso Nacional el espacio en el que se debe discutir y tratar un tema tan complejo y con tantas repercusiones como es el sistema de pensiones”.

“Tengan por seguro que este tema será debatido prontamente en la Comisión de Constitución que presido”, agregó el abogado y diputado del partido socialista.

Finalmente, criticó al gobierno al señalar que “me parece lamentable que las chilenas y los chilenos sigan pagando el costo de la crisis sacrificando los fondos destinados a la vejez a raíz de la ayuda insuficiente para enfrentar esta pandemia”.