Este miércoles continúa la tramitación del proyecto de ley que permite un cuarto retiro de fondos de pensiones, iniciativa que será votada en la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas en los próximos días.

La medida ya cuenta con varios votos de parlamentarios oficialistas, entre los que están los legisladores Jorge Durán, Paulina Núñez y Eduardo Durán, todos RN, quienes confirmaron que respaldarán el proyecto.

Al respecto, el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, analizó la situación y señaló que “lamentamos que la coalición y parlamentarios moderados de la oposición no estén haciendo caso de las distintas preocupaciones que han manifestado expertos en el área económica y el Banco Central, que nos están diciendo de todas las formas posibles de que esta es una muy mala política pública”.

“Los argumentos que se han esgrimido en el pasado para los retiros 1, 2, y 3 era que no había suficiente ayuda o que no llegaba a tiempo. Muchas de las personas que hoy dicen que van a aprobar, hace poquitas semanas decían que si había un IFE extendido no había ninguna razón para hacerlo. Sin embargo, parece que han cambiado de opinión”, agregó.

Aquí, el ministro aseguró que “una mirada responsable de ayudas” son las otorgadas por el Estado, las que calificó como medidas “de gran esfuerzo como el IFE universal, el IFE laboral y también el aumento en esta ley corta. Si algunos creen que es una mala idea aumentar las pensiones de 1,7 millones de chilenos que reciben la Pensión Básica Solidaria, que lo digan, que voten en contra”.

“Si al mismo tiempo, algunos que se han dado vuelta la chaqueta tres o cuatro veces con respecto al retiro quieren decir que se arrepintieron, que lo transparenten a la ciudadanía. Antes decían que era una mala política pública y hoy dicen exactamente lo contrario”, añadió.

Finalmente, Bellolio llamó “no sólo a los parlamentarios de Chile Vamos, sino que a los de todos los sectores que se pongan la mano en el corazón y piensen en Chile. Saben que es una mala política”.

Consultado sobre si el Gobierno tiene los votos para que el cuarto retiro se rechace en la Cámara Baja, el ministro aclaró que esa materia está siendo vista por la Segpres y el Ministerio del Trabajo, pero recalcó que “esperamos que en el momento de la votación, se rechace”.