La Comisión de Constitución continúa este martes la tramitación del proyecto de ley que permite un cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones, iniciativa que ya fue despachado a fines de septiembre por la Cámara de Diputadas y Diputados.

La instancia contó anteriormente con la presencia, vía telemática, del ministro del Trabajo, Patricio Melero y su par de Hacienda, Rodrigo Cerda. Este último fue muy criticado por el senador Alfonso De Urresti (PS), quien incluso lo llamó “cara de palo” tras la confesión del secretario de Estado de que realizó el primer retiro cuando no era autoridad de gobierno.

En esta ocasión, la comisión citó a los mismos ministros, además del Superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, y también al presidente del Banco Central, Mario Marcel.

En este marco, en la oposición todavía ven complejo poder asegurar los votos necesarios para que la reforma constitucional se apruebe en la Sala, ya que algunos parlamentarios todavía están dudando respecto a si aprobar o no la medida.

Incluso, la presidenta de la Cámara Alta, Ximena Rincón (DC), aclaró este fin de semana que “no me gusta esta medida y si no tiene correcciones no va a contar con mi respaldo”, afirmando que se debe analizar nuevamente el no pago de impuesto y el adelanto a las rentas vitalicias, ambas aprobadas por los diputados.

Precisamente, el tema de las rentas vitalicias será abordado de manera paralela a las cuentas individuales de las AFP, algo que fue acordado la semana pasada por los cinco integrantes de la Comisión.

En cuanto a la fecha para una posible votación, el presidente de la Comisión de Constitución, senador (independiente), Pedro Araya, aseguró que todavía no hay un día estipulada, ya que este miércoles también se volverá a debatir respecto al cuarto retiro.