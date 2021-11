Expectación había el viernes pasado en el anuncio que haría la presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC), quien daría a conocer los proyectos más importantes que la Cámara Alta discutiría en las sesiones de esta semana.

Allí, se esperaba que se diera a conocer la fecha de análisis para el cuarto retiro, iniciativa que fue aprobada la semana pasada por la Comisión de Constitución y que desde hace varias semanas que fue discutida por la Cámara de Diputadas y Diputados.

Sin embargo, Rincón dijo que el proyecto no estaba considerado para esta semana debido a que aún no ha llegado el informe de la Comisión, situación que podría darse recién este martes 2 de noviembre.

Lee también: Alcaldesa Hassler tras dichos de Rincón por L7: “Sí respetamos lo que nuestros vecinos deciden, no como en su primaria”

Precisamente, la legisladora aclaró que en esta jornada los comités parlamentarios volverán a reunirse, cita en la que se tratará el calendario para las próximas sesiones del Senado, aunque respetando lo acordado.

En ese sentido, Rincón señaló que “senadores han planteado que si no va a haber claridad de cuáles van a ser las modificaciones en la discusión en particular, no puede votarse en general”, descartando de plano que esto se esté retrasando por la falta de votos hay en la oposición.

Resultado del encuentro

Dicha reunión de los comités mencionada por Rincón previamente, finalmente se llevó a cabo este martes, donde no hubo un acuerdo que permitiera poner en tabla la discusión del proyecto del cuarto retiro.

Frente a esta situación, la presidenta de la Cámara Alta indicó que la mesa propondrá este miércoles, en una nueva reunión de comités, que la votación quede pactada para el próximo martes 9 de noviembre.

Lee también: Candidatos presidenciales criticaron los dichos de Depolo: “Chile necesita cambios, pero en paz”

Una situación similar ocurre para el proyecto de ley que permite un indulto a los detenidos durante el estallido social, ya que la medida tampoco está pactada para que sea tramitada esta semana.