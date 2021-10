En conversación con El Mercurio, la convencional constituyente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Marcela Cubillos, manifestó su opinión respecto a la Convención Constitucional tras las polémicas frases emitidas por ella este miércoles en los discursos inaugurales previos a la redacción de la Carta Fundamental.

Cubillos expresó nuevamente su apoyo a la candidatura de Sebastián Sichel y fue en ese contexto que expresó que “la Convención es un adelanto de un gobierno FA-PC”, para explicar el escenario político que existiría si ganara la izquierda en las próximas elecciones presidenciales.

En este sentido, la ex ministra de Educación puntualizó que el proyecto de un gobierno del Partido Comunista o del Frente Amplio “es tremendamente intolerante, donde no tienes derecho a pensar distinto a ellos. Se sienten moralmente superiores por sus posturas políticas” y que poseen una idea refundacional que no estaría en relación con lo que las personas desean.

Sin embargo, no fue sobre lo único que se pronunció, desde su perspectiva, la instalación de este proceso constitucional se generó en un marco inapropiado. “Una Constitución emanada de la violencia no tiene destino”, expresó.

Asimismo, en la entrevista también reconoció que su sector tiene una mínima influencia en la Convención, señalando que “nos fue tan mal el 16 de mayo que, desde el punto de vista de los votos, sí somos irrelevantes”. Haciendo hincapié que el valor del conglomerado está en “reconstruir un mensaje que le haga sentido a la gente”.