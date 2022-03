Durante la mañana del reciente miércoles 23 de marzo, un nuevo hecho de violencia se vivió al interior de una comunidad educativa. Un profesor del Liceo Comercial de Talcahuano, Región del Biobío, fue apuñalado por una apoderado luego de ser citado al colegio por una riña entre dos alumnas del establecimiento.

Un día después de lo sucedido, el docente de Religión reveló cómo sucedieron los hechos. Según sus declaraciones, al salir de clases se encontró con la discusión entre dos apoderados, y llevó a un lugar seguro a los alumnos debido a que los demás profesores se “acuartelaron en el recinto” por las amenazas de los agresores de traer armas al liceo.

Asimismo, la víctima aseguró que llamaron a Carabineros pero que llegaron dos horas tarde, lo que significó posteriormente, que alrededor de cinco personas lograron derribar el portón, romper los vidrios e ingresar al liceo.

“Me colocó el cuchillo por el cuello y lo pasó como cortándome. Yo recién me di cuenta que tenía el cuchillo. Por alguna razón el cuchillo no me cortó. Intentó hacerlo de nuevo. Con mi brazo la freno y la tiro hacia abajo. Ella en la otra mano tenía una pistola. Con la desesperación me apunta”, declaró el afectado a Radio Bío-Bío.

“Gritaron ahí está. Matémosla. Ellos iban a matar, no estaban pensando otra cosa. Estaba la profesora, la jefa de convivencia, no sé si la otra niña, por el tema del bullying, el apoderado, estaban todos metidos dentro de la sala tratando de refugiarse”, complementó.

Tras la agresión, el hombre fue trasladado al Hospital Las Higueras de Talcahuano, recibiendo el alta médica en las últimas horas. Por ahora, le fue otorgada una licencia médica, pero aún no ha analizado si regresará o no al establecimiento.

Por otra parte, el profesor hizo un llamado a las autoridades a reconocer y enfrentar la violencia que se está registrando en los colegios de todo el país. “Hay que reconocer que existe una situación grave en todo Chile. Hay temas que no podemos resolver en la sala de clases, si es que el papá es traficante, o están metidos en situaciones de delincuencia. Ellos tienen hijos y sus hijos llevan eso al liceo”, advirtió.

Finalmente, destacar que la Fiscalía de Talcahuano comunicó que la agresora fue identificada e imputada por homicidio frustrado. En esa misma línea, se solicitó al Juzgado de Garantía la orden de detención, sin embargo el tribunal rechazó la petición.

Tras los hechos, mencionar que hubo otras dos mujeres detenidas por porte de armas cortopunzantes y maltrato a funcionarios policiales.