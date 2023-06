De “no estuvo centrado en promesas” a “discrepancias”: Las reacciones del mundo político a la Cuenta Pública 2023

Diversas reacciones generó una nueva Cuenta Pública del presidente de la República Gabriel Boric, quien trató diversos temas en las más de tres horas y media que duró su discurso.

Seguridad, economía, migración, transporte y pueblos originarios fueron solamente algunos de los puntos de los que habló el mandatario en el Congreso Nacional, donde hubo más de 700 asistentes.

Si bien en el oficialismo destacaron la amplitud de materias mencionadas por el jefe de Estado, en la oposición criticaron la constante alusión a la reforma tributaria.

“No fue conformista”

En ese sentido, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Mirosevic (Partido Liberal), señaló que “esta Cuenta Pública me gustó porque no fue conformista y no estuvo centrado en las promesas o discursos sobre el futuro”.

“Estuvo centrado en acciones y hechos concretos que se están haciendo ahora. Creo que el presidente utilizó el tiempo en reportar. También dijo que va a requerir de un diálogo con la oposición y que, en eso comparto, que dejemos las peleas entre nosotros, políticos que no le importan a nadie, y vayamos a aumentar las pensiones en Chile”, agregó.

El parlamentario afirmó que uno de los temas que más le preocupa sacar adelante prontamente es la reforma de pensiones, la cual, a su juicio, significa (aprobar la) reforma tributaria. “Para eso se requiere una capacidad de diálogo con la oposición”, remarcó.

Otro aspecto clave mencionado por Boric fue que este 2023 se cumplirán 50 años desde el Golpe de Estado, sosteniendo que “esta conmemoración nos debe ayudar a superar los tiempos de miedos y odios, los cuales llevan, como los chilenos lo sabemos bien, a caminos de división, violencia y un porfiado e inaceptable negacionismo”.

Sobre esto fue consultada la ex presidenta Michelle Bachelet, una de las invitadas a la ceremonia, quien indicó que “sin duda que es clave que todos seamos capaces, sin negacionismo, de hacernos cargo de lo que es nuestra historia, con las cosas buenas y las cosas malas”.

“Nadie pueden justificar las violaciones a Derechos Humanos. Chile es un país democrático, tenemos que ser capaces de resolver a través de las vías democráticas. La democracia no es perfecta, pero al menos nos permite encontrar vías de resolver nuestros conflictos”, añadió.

Oposición muestra “discrepancias”

Desde la oposición, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), destacó lo dicho por el presidente en el aspecto de seguridad, recalcando que”por primera vez vi un ánimo de enfrentar los temas de seguridad. Hasta ahora, el gobierno había hecho como que no habían muchos problemas en seguridad o comprometerse con una agenda”.

Sin embargo, aseguró que tiene “discrepancias” con la mención de la reforma tributaria, la que fue rechazada por la Cámara de Diputadas y Diputados y que será presentada en el Senado a fines de julio.

“Ahí tengo una discrepancia. Hoy la situación económica en Chile es muy difícil. Pensé que iba a ser el momento de una agenda de crecimiento, de desarrollo. Y me doy cuenta que todo fue aumentar los impuestos para todo, para la salud, educación, todo. A mi juicio, eso no calza mucho”, dijo a CHV Noticias.

Una opinión similar tuvo el senador y presidente de RN, Francisco Chahuán, quien apuntó a que “el gobierno ni siquiera pudo articular sus votos en la Cámara de Diputados. Nosotros hemos insistido reiteradamente que estábamos dispuestos a separar las reformas”.

Además, Chahuán manifestó que Boric “no ha dado una señal de mejoramiento en las condiciones de empleabilidad del sector privado, sólo se ha preocupado de engordar el sector público. Me parece que eso no es la vía correcta”.

“(Faltaron) medidas de acompañamiento para las familias chilenas que hoy les cuesta llegar a fin de mes por las condiciones creadas por este mismo gobierno, a través de la inflación desatada”, sentenció.

