Acompañado por familiares: Cuerpo de Sebastián Piñera llegó hasta Servicio Médico Legal en Valdivia para autopsia

A eso de las 22:35 de la noche de este martes, se concretó el arribo del cuerpo del ex presidente, Sebastián Piñera hasta el Servicio Médico Legal en Valdivia para que se hagan los procedimientos tanatológicos por orden de la Fiscalía regional de Los Ríos. El procedimiento fue acompañado por los hijos y la viuda del ex jefe de Estado, Cecilia Morel, quien más temprano en la tarde participó de un responso en su honor. Se espera que en las próximas horas se tengan nuevos antecedentes sobre las pericias. A las afueras del lugar, se conglomeró un gran grupo de adherentes que llegaron a demostrar su pésame por el deceso del ex mandatario.