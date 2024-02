“La alarma sonó tarde”: Los cuestionamientos a la evacuación en los incendios de Viña del Mar

En el momento de la emergencia, la evacuación es fundamental para poder salvar las vidas. Pero son muchas las víctimas del incendio forestal que denuncian que existieron problemas a la hora de querer alejarse de las llamas. ¿Cuáles son los principales cuestionamientos? “La alarma no sonó para una evacuación. La gente se iba quemando viva para arriba, los zapatos se le derretían. La alarma fue tarde. Un bombero me preguntó ‘¿Qué pasó aquí, por qué murió tanta gente?’ Yo le dije ‘porque la alarma no sonó cuando debía’”, comentó una vecina de Viña del Mar.