Cumbre de las Américas: Gobierno confirma reunión bilateral entre Gabriel Boric y Joe Biden

Durante la jornada de este jueves 26 de mayo, la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, confirmó una reunión bilateral entre el presidente de la República, Gabriel Boric, y el jefe de Estado de Estados Unidos, Joe Biden.

Lo anterior se llevará a cabo en el marco de la Cumbre de las Américas que se desarrollará en el gigante norteamericano, específicamente en la ciudad de Los Ángeles entre el 6 y el 10 de junio.

Es relevante consignar que el evento no ha estado exento de polémicas. Por ejemplo, México no confirmó su asistencia hasta que se inviten a todos los países de la zona, no obstante, Biden ya reiteró que Cuba, Nicaragua y Venezuela no estarán en la convocatoria.

“Nosotros le hemos manifestado a Estados Unidos y le hemos hecho en conversaciones privadas y públicamente, que abogamos por una cumbre sin exclusiones y eso implica invitar a todos los países que son parte de las Américas, desde Canadá hasta Chile, pasando por todo el Caribe“, lamentó la secretaria de Estado.

“Chile no ha puesto como condición su participación a que estos países sean invitados. Hemos hecho las gestiones para que eso ocurra, aparentemente eso no va a ocurrir y vamos a participar y una vez en la cumbre haremos saber nuestra opinión sobre la materia“, añadió.

Las declaraciones de la autoridad de gobierno, se dan en la actividad desarrollada en La Moneda, en la cual Gabriel Boric firmó el Acuerdo de Solución Amistosa entre el Estado de Chile y las organizaciones del Centro de Derechos Reproductivos y Vivo Positivo.

Dicho evento tuvo el objetivo de pedir disculpas y reconocer la responsabilidad por el caso de F.S, mujer portadora de VIH que en el año 2002 fue vulnerada en sus derechos tras sufrir esterilización sin su consentimiento.

Por su parte, el mandatario de Chile, Gabriel Boric, invitó de manera formal a la instancia que se celebra desde 1994, al presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, comitiva de la cual, también será parte el ministro de Economía, Nicolás Grau, al igual que la canciller Urrejola.