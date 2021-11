Con una exposición de más de 1.300 páginas y cuya extensión se proyecta en más 15 horas, el diputado Jaime Naranjo (PS), defensor de la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, ha sido protagonista de una particular intervención con la que busca dilatar la votación del libelo para asegurar el quórum que daría luz verde a la acción.

Esta situación comenzó a vivirse a eso de las 10:00 horas de este lunes, en la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas. Una instancia en la que se necesita el 50% de los votos + 1 para aprobar la acusación que apunta al jefe de Estado por los Pandora Papers y que ésta continúe su trámite en el Congreso.

Tal como se indicó anteriormente, este discurso de Naranjo está enfocado en aplazar la votación de la Cámara Baja hasta la madrugada del martes, permitiendo que el diputado Giorgio Jackson (RD) pueda emprender un viaje hacia la Región de Valparaíso y ejercer su voto. Esto debido a que el parlamentario se mantiene cumpliendo una cuarentena por ser contacto estrecho del candidato presidencial, y también diputado, Gabriel Boric.

Los momentos de Naranjo

En medio de la maratónica jornada, han podido observarse diferentes situaciones que captaron la atención.

La primera de ellas ocurrió a las 11:07 horas, aproximadamente, en que el diputado Naranjo detuvo su exposición “porque no me he puesto presente” en la Sala. Ante ello, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Diego Paulsen (RN), indicó que esto “quiere decir que usted tendrá que iniciar su intervención nuevamente“.

Esta aseveración causó risas, considerando la evidente dilación que ello correspondería, ayudando a conseguir el objetivo impulsado por la oposición. “Hay un boicot presidente (…). Prefiero parar hasta que me resuelvan esto“, respondió Naranjo. Sin embargo, la situación fue rechazada por Paulsen, determinando que el diputado debía continuar con su discurso y no empezar de cero.

Posteriormente, pasadas las 13:00 horas, Naranjo recibió un jugo por parte de una colega. Pero ante dicha acción, aseguró que “estoy bien así, me quedan 20 horas. Tengo energía y fuerza, y no necesito más agua. Gracias por los cuidados”.

Casi media hora después de esto, el parlamentario hizo una pausa para cambiar su mascarilla, tomándose varios minutos.

A las 13:48 horas, el diputado alertó por supuestas irregularidades en el conteo de los parlamentarios presentes en la Sala, asegurando que solo eran 32, mientras que el marcador decía que eran 57. Esto produjo un cruce de palabras con Paulsen, quien finalmente llamó al orden e instó a Naranjo a retomar el proceso.

“Salgan ustedes, para que no hayan 57”, dijo Naranjo a los demás diputados que lo rodeaban, lo que causó la molestia del presidente de la instancia.

A las 15:50 horas, Paulsen dio paso a la única suspensión de la discusión en la Cámara Baja. En total, fueron 15 minutos que permitieron que Naranjo se recompusiera a poco más de cinco horas del inicio de su discurso.

En ese espacio, el parlamentario fue chequeado por el diputado Juan Luis Castro (PS), médico de profesión, a fin de conocer su estado de salud. Finalmente, descartó que el representante socialista presentara algún problema por su extensa participación en la discusión.

Eran las 17:38 horas y Naranjo se dispuso a tomar agua. En medio de aplausos de compañeros de oposición, dijo que “sobra el ánimo” y que “no vamos ni en la mitad”.

Un apoyo que quedó manifiesto con las palabras que la diputada Pamela Jiles (PH) le dijo al oído a su compañero. “La gente te ama, te están transmitiendo en directo. Sigue con fuerza, la gente te ama”, fue lo que le manifestó la parlamentaria a Naranjo.

Otra de las curiosidades apunta a las redes sociales, quienes más allá de manifestarse con memes y opiniones personales respecto de la intervención de Naranjo, un usuario creó una página en Twitter para aludir precisamente a esta situación.

¿Naranjo terminó su intervención?, es el nombre de este perfil que se ha dedicado a compartir momentos de esta exposición.

Se prevé que el proceso encabezado por el diputado socialista finalice pasada la medianoche de este martes. Para que la acusación constitucional avance en su trámite, en total necesitarían 78 votos a favor.

Un apoyo que por algunas horas estuvo bajo cuestionamiento, ya que el diputado Jorge Sabag (DC) presuntamente se restaría de la votación. Según se dijo, él estaba esperando un resultado PCR en Chillán debido a supuestos síntomas asociados al COVID-19. Pero esto fue aclarado por parlamentarios de la bancada demócrata cristiana, comprometiendo que sí estaría en el Congreso y que su voto sería a favor.