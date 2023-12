Daniel Andrade desde la cárcel: “La rabia, la traición, serán movilizadoras”

Daniel Andrade escribió una carta que fue publicada en redes sociales por su familia, esto mientras se encuentra en prisión preventiva. Cabe destacar que él está privado de libertad en una cárcel de Antofagasta.

“Les escribo en circunstancias que jamás pensé vivir en la vida, desde la cárcel de Antofagasta, en el módulo 90, en la celda 10″, comenzó diciendo en el escrito compartido a través de Instagram.

“Primero, quiero agradecerles sus cartas, sus muestras de cariño, su preocupación, sus rabias frente a esta injusticia. Sus palabras son un bálsamo en esta prisión política, son mi mayor luz y esperanza entre estas celdas y murallas”, agregó.

¿Qué motivó la carta?

“Segundo, quiero que sepan que dentro de todo estoy bien. Fui bien recibido por el resto de los reos del módulo. No estoy pasando frío y no me quejo del rancho y la comida“, continúa en el escrito.

“Aquí las cosas sencillas son valiosas, tenemos un gimnasio artesanal construido con botellas, con lo que puedo hacer rutinas para recuperar mi rodilla y mantener el cuerpo sano y mi mente lúcida. También ya pudimos ingresar algunos libros, así que estoy leyendo“, aseguró.

“Tercero, esta injusticia no quedará acá. La impotencia, la rabia, la traición, serán movilizadoras“, cerró.

Revisa la publicación en Instagram:

