Por caso Democracia Viva: Tribunal Supremo de Revolución Democrática expulsó a Daniel Andrade y Carlos Contreras

Continúa la polémica luego de darse a conocer los millonarios convenios suscritos entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, cuyo representante legal de es Daniel Andrade, ex pareja de la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez.

En ese contexto, desde el partido señalaron que el Tribunal Supremo determinó, por unanimidad, la expulsión de Andrade y Carlos Contreras, ahora ex seremi de Vivienda de Antofagasta.

A través de un comunicado público, la tienda declaró que “continuaremos poniendo a disposición los antecedentes del caso ante el Tribunal Supremo, para que tome las decisiones que considere pertinentes”.

Asimismo, reafirmaron su compromiso “de actuar con tolerancia cero frente a hechos que dañan la fe pública”.

Andrade ya había renunciado

Recordemos que Daniel Andrade se anticipó a la determinación de RD y renunció al partido hace ya varios días.

Así lo dio a conocer él mismo en un comunicado, donde dijo que “no puedo defender mi inocencia activamente en este procedimiento (respecto a la solicitud de expulsión que analizaba el tribunal supremo) porque mis defensas mañana serán utilizadas en el proceso penal cuando todavía no he sido citado a declarar y, por lo tanto, no he podido optar a declarar o a mantener silencio”.

“Así, sin perjuicio de lo que resuelvan, pido que este tribunal suspenda cualquier resolución hasta que haya una resolución judicial”, añadió, revelando que ya había renunciado a la tienda.

Mira el comunicado acá: